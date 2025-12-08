posao u parizu

Hrvatska od Francuske kupuje haubice 155 mm i poboljšava Rafale

Bi. S. / Hina

08.12.2025 u 21:16

Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Hrvatska i Francuska potpisale su u ponedjeljak u Parizu ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar i pismo namjere o poboljšanju sposobnosti borbenih zrakoplova Rafale

Dokumenti su potpisani u nazočnosti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i premijera Andreja Plenkovića koji boravi u službenom posjetu Francuskoj.

Hrvatska će kupiti 18 samohodnih haubica Caesar MK2 155 mm za 328 milijuna eura koji će se financirati kroz instrument EU-a SAFE.

Dvanaest Rafalea, koje je Hrvatska ranije kupila od Francuske, podići će se na najnoviju razinu F4. Vrijednost tog ulaganja zasad nije poznata.

Zajednička nabava haubica provodi se putem Francuske agencije za naoružanje koja obavlja ugovaranje ne samo za francusku vojsku, već i za druge zainteresirane države -Hrvatsku, Estoniju, Sloveniju, Bugarsku i Portugal.

Premijer Andrej Plenković sastao se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom
Premijer Andrej Plenković sastao se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT

Uz haubice, nabavlja se 90-ak različitih vozila, od oklopnih vozila, teretno terenskih vozila, lakih terenskih vozila, specijalnih terenskih vozila veze, specijalnih terenskih vozila za izvlačenje, motriteljskih i opto-elektroničkih instrumenata, prijenosnih radara za nadzor i lociranje ciljeva te ostale opreme. 

Dokumenti su potpisani u okviru Akcijskog plana za razdoblje 2026.-2028. za provedbu hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva.

