Hrvatska od Francuske kupuje haubice 155 mm i poboljšava Rafale

Hrvatska će kupiti 18 samohodnih haubica Caesar MK2 155 mm za 328 milijuna eura koji će se financirati kroz instrument EU-a SAFE.

Dokumenti su potpisani u nazočnosti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i premijera Andreja Plenkovića koji boravi u službenom posjetu Francuskoj.

KORISTE IH I KOD NAS

Dvanaest Rafalea, koje je Hrvatska ranije kupila od Francuske, podići će se na najnoviju razinu F4. Vrijednost tog ulaganja zasad nije poznata.

Zajednička nabava haubica provodi se putem Francuske agencije za naoružanje koja obavlja ugovaranje ne samo za francusku vojsku, već i za druge zainteresirane države -Hrvatsku, Estoniju, Sloveniju, Bugarsku i Portugal.