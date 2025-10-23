Uklonjen prijeteći grafit Jurici Pavičiću. Dokle je došla policijska istraga?

Četiri dana nakon što se pojavio, uklonjen je uvredljivi i prijeteći grafit na fasadi splitske zgrade u kojoj živi nagrađivani novinar, kolumnist i književnik Jurica Pavičić. Pročelje je uredio izvođač radova kojega je angažirao Grad Split, ali na račun same stambene zgrade
Kako je tportal pisao ovog ponedjeljka, to je jedna od posljedica lani usvojenog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada po kojemu su suvlasnici odgovorni za održavanje pročelja svojih zgrada, kao i dosad, no zgrade su dobile svoj OIB i to je lokalnim vlastima dalo alate da ih natjeraju na brigu o svome vlasništvu, pa i putem ovrha.
Samim time puno su opreznije u trošenju javnog novca na privatne fasade, čak i ako se radi o porukama koje sadrže prijetnje ili govor mržnje.
Iz splitske policije također su potvrdili pisanje tportala da provode istragu s ciljem pronalaska autora grafita na Pavičićevoj zgradi. Ispitali su stanare i susjede, a trenutno pregledavaju snimke nadzornih kamera s okolnih zgrada.
Prijeteće poruke Pavičiću osudilo je Hrvatsko novinarsko društvo, kao i niz drugih udruga i organizacija iz domene kulture i civilnog društva. Premda prozvana, Vlada se o tome nije izjasnila.