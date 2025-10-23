Uklonjen prijeteći grafit Jurici Pavičiću. Dokle je došla policijska istraga?

Kako je tportal pisao ovog ponedjeljka, to je jedna od posljedica lani usvojenog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada po kojemu su suvlasnici odgovorni za održavanje pročelja svojih zgrada, kao i dosad, no zgrade su dobile svoj OIB i to je lokalnim vlastima dalo alate da ih natjeraju na brigu o svome vlasništvu, pa i putem ovrha.

Samim time puno su opreznije u trošenju javnog novca na privatne fasade, čak i ako se radi o porukama koje sadrže prijetnje ili govor mržnje.

Iz splitske policije također su potvrdili pisanje tportala da provode istragu s ciljem pronalaska autora grafita na Pavičićevoj zgradi. Ispitali su stanare i susjede, a trenutno pregledavaju snimke nadzornih kamera s okolnih zgrada.

Prijeteće poruke Pavičiću osudilo je Hrvatsko novinarsko društvo, kao i niz drugih udruga i organizacija iz domene kulture i civilnog društva. Premda prozvana, Vlada se o tome nije izjasnila.