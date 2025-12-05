Splitski policajac se i dalje bori za život, ljudi ga pamte: 'Nikad ne zovi 112, nego mene'

Splitski policajac, kojeg mnogi znaju kao barbu Križana, i dalje je u životnoj opasnosti. Građani su se prisjetili nejgovih nesebičnih djela i riječi, a psiholozi upozoravaju da je na meti napadača mogao biti bilo tko
Borba za život splitskog policajca kojeg je u srijedu navečer na Bilicama izbo 18-godišnjak, još uvijek traje. On se i dalje nalazi u teškom stanju na jedinici intenzivnog liječenja.
Zločin je to koji je potresao grad, jer barba Križan, kako ga zovu, pomogao je mnogima. O tome svjedoči i Anka Đikić, ravnateljica dječjeg vrtića Udruge Anđeli, koja se prisjetila situacije u kojoj je nepoznata, vjerojatno rastrojena osoba, hodala pored vrtića s nožem u rukama. Barba Križan se našao i u toj intervenciji.
"Rekao mi je: 'Nikada ne zovi 112, nego mene izravno na mobitel'", rekla je Đikić za RTL Danas, dodavši da je otad veza s njim postala neraskidiva.
Oslonac građanima
Dodaje da on nije samo policajac na dužnosti, već i oslonac građanima. "Govori mi: 'Mogao bih ja u mirovinu, ali kako da sjedim doma kad se u gradu nešto događa'", istaknula je Križan.
Zgroženi incidentom su i Vlada, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ali i policijska udruženja iz kojih poručuju da je napad na jednog policajca, zapravo napad na sve.
"Što se tiče sigurnosti, možemo reći da je Split siguran grad. Osobno poznajem policajca i šokiran sam činom", poručio je gradonačelnik Tomislav Šuta.
Napadač na psihijatriji
Napadač je nakon uhićenja navodno završio na psihijatriji. Građani komentiraju kako su ljudi postali otuđeni te da nema zabrane koja bi nekoga spriječila u zlodjelu, ako on to naumi.
"Bez daljnjega to stvara nelagodu i strpnju, jer svatko od nas se pita bi li on možda doista bilo koga napao. Da nije bilo policajca, možda bi napao nekog drugog. Ne možemo znati što mu je bilo u glavi", rekla je psihologinja u mirovini, Mirjana Nazor.