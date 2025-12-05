barba križan

Splitski policajac se i dalje bori za život, ljudi ga pamte: 'Nikad ne zovi 112, nego mene'

05.12.2025 u 21:33

Splitski policajac i dalje je u životnoj opasnost (ilustracija)
Splitski policajac i dalje je u životnoj opasnost (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Splitski policajac, kojeg mnogi znaju kao barbu Križana, i dalje je u životnoj opasnosti. Građani su se prisjetili nejgovih nesebičnih djela i riječi, a psiholozi upozoravaju da je na meti napadača mogao biti bilo tko

Borba za život splitskog policajca kojeg je u srijedu navečer na Bilicama izbo 18-godišnjak, još uvijek traje. On se i dalje nalazi u teškom stanju na jedinici intenzivnog liječenja.

Zločin je to koji je potresao grad, jer barba Križan, kako ga zovu, pomogao je mnogima. O tome svjedoči i Anka Đikić, ravnateljica dječjeg vrtića Udruge Anđeli, koja se prisjetila situacije u kojoj je nepoznata, vjerojatno rastrojena osoba, hodala pored vrtića s nožem u rukama. Barba Križan se našao i u toj intervenciji.

"Rekao mi je: 'Nikada ne zovi 112, nego mene izravno na mobitel'", rekla je Đikić za RTL Danas, dodavši da je otad veza s njim postala neraskidiva.

Oslonac građanima

Dodaje da on nije samo policajac na dužnosti, već i oslonac građanima. "Govori mi: 'Mogao bih ja u mirovinu, ali kako da sjedim doma kad se u gradu nešto događa'", istaknula je Križan.

Zgroženi incidentom su i Vlada, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ali i policijska udruženja iz kojih poručuju da je napad na jednog policajca, zapravo napad na sve.

"Što se tiče sigurnosti, možemo reći da je Split siguran grad. Osobno poznajem policajca i šokiran sam činom", poručio je gradonačelnik Tomislav Šuta.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska
Policijska uprava splitsko-dalmatinska Izvor: tportal.hr / Autor: Leo Nikolić Tportal

Napadač na psihijatriji

Napadač je nakon uhićenja navodno završio na psihijatriji. Građani komentiraju kako su ljudi postali otuđeni te da nema zabrane koja bi nekoga spriječila u zlodjelu, ako on to naumi. 

"Bez daljnjega to stvara nelagodu i strpnju, jer svatko od nas se pita bi li on možda doista bilo koga napao. Da nije bilo policajca, možda bi napao nekog drugog. Ne možemo znati što mu je bilo u glavi", rekla je psihologinja u mirovini, Mirjana Nazor.

