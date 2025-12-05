Splitski policajac se i dalje bori za život, ljudi ga pamte: 'Nikad ne zovi 112, nego mene'

Borba za život splitskog policajca kojeg je u srijedu navečer na Bilicama izbo 18-godišnjak, još uvijek traje. On se i dalje nalazi u teškom stanju na jedinici intenzivnog liječenja.

Zločin je to koji je potresao grad, jer barba Križan, kako ga zovu, pomogao je mnogima. O tome svjedoči i Anka Đikić, ravnateljica dječjeg vrtića Udruge Anđeli, koja se prisjetila situacije u kojoj je nepoznata, vjerojatno rastrojena osoba, hodala pored vrtića s nožem u rukama. Barba Križan se našao i u toj intervenciji.

"Rekao mi je: 'Nikada ne zovi 112, nego mene izravno na mobitel'", rekla je Đikić za RTL Danas, dodavši da je otad veza s njim postala neraskidiva.