U Splitu zapaljena druga adventska svijeća; Šuta: Advent će nas pomiriti

Svečanosti je prethodio cjelodnevni dječji program u povodu blagdana sv. Nikole, uz raznolike izvedbe, animacije i dolazak sv. Nikole i Djeda Božićnjaka.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je tom prilikom kako nam je prva adventska svijeća donijela poruku nade i posebno ga raduje što se tom prigodom okupilo puno sugrađana.

Smatra kako Split ponovno živi onaj pravi duh Došašća i zajedništva koji je, kaže dugo nedostajao.

Podsjetio je da su ove godine nastojali pripremiti programe za sve generacije, osobito za mlade, a grad su ukrasili decentno, s mjerom, no s puno srca.

"Adventska svijeća mira da svi osjetimo unutarnji mir, mir koji će nas u narednom periodu sve skupa i pomiriti, te da svi jedni prema drugima gledamo dobronamjerno. Ovo je svrha paljenja adventske svijeće i ovog razdoblja", poručio je Šuta.

Dodao je da se osjeća duh zajedništva i ljubavi, te da je grad itekako ispunjen događanjima. "Ima puno događaja, a grad je poprilično okićen od istoka do samog središta grada. Želimo da svi u duhu ovog lijepog podneblja i adventskog razdoblja osjećaju mir i zadovoljstvo", rekao je.

Njegova zamjenica rekla je da su sugrađani oduševljeni prvenstveno atmosferom i okićenim gradom, te istaknula da je gradonačelnik tome sa cijelim timom posvetio posebnu pažnju Nakon paljenja svijeće program se nastavio glazbenim izvedbama Kvarteta Fascination. Adventska večer preselila se na Pjacu, gdje će grupa Magazin održati poseban akustični koncert. Blagdanski duh širit će se i izvan centra grada zahvaljujući koncertu Mate Bulića na Kampusu te nastupu Kuzme & Shake Zulu na Mertojaku.