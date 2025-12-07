FEMICID U MEĐIMURJU

Teško ranjena nevjenčana supruga uhićenog Oršuša se oporavlja, čeka se njegovo izručenje

07.12.2025 u 20:19

Izvor: Pixsell
Istražni sudac Okružnog suda u Murskoj Soboti odredio je istražni zatvor 40-godišnjem Josipu Oršušu, osumnjičeniku za počinjenje kaznenih djela u Hrvatskoj. U međuvremenu, druga žrtva pucnjave, Oršuševa supruga koju je teško ranio, oporavlja se i očekuje se njezino puštanje s odjela intenzivne njege

Nakon što je Oršuš u subotu poslijepodne priveden, istražni sudac Okružnog suda u Murskoj Soboti odredio je istražni zatvor za osumnjičenika. Istražni sudac odlučit će i o zahtjevu za izručenje koji je uputila Republika Hrvatska, javlja HRT.

vezane vijesti

Podsjetimo, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu u subotu je otvorilo istragu protiv Oršuša, koji je u četvrtak vatrenim oružjem teško ranio svoju nevjenčanu suprugu i usmrtio njezinu trudnu sestru.

Policija obavlja očevid nakon pucnjave i ubojstva u Međimurju.
Izvor: Pixsell

Tereti ga se zbog kaznenih djela teškog ubojstva i teškog ubojstva u pokušaju. Ubojica je uhićen zahvaljujući dobroj suradnji slovenske i hrvatske policije i građana.

HRT-ov novinar doznaje kako se nevjenčana supruga ubojice koju je teško ranio, dobro oporavlja. Više nije na aparatima, samostalno diše i procjenjuje se da bi u narednim danima mogla s odjela intenzivne njege biti prebačena na redoviti odjel.

