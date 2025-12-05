policija istražuje

Splitski policajac se i dalje bori za život, nalazi se u induciranoj komi

M. Šu.

05.12.2025 u 08:53

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Splitski policajac, koji je preksinoć izboden nožem na ulici, na području Bilica, i dalje se bori za život,a 18-godišnji napadač je uhićen.

Iz KBC-a Split su jutros potvrdili za HRT da je stanje policajca nepromijenjeno. Podsjetimo, policajac je navodno više puta izboden, a zbog teškog stanja, stavljen je u induciranu komu. To je napominje HRT, standardna procedura liječenja na intenzivnoj njezi. Sljedećih nekoliko dana će biti pokazatelj kakvo će mu biti zdravstveno stanje.

vezane vijesti

Istovremeno, policija nastavlja kriminalističko istraživanje. Podsjetimo, policajca je napao 18-godišnjak koji  je uhićen, i, navodno s teškim psihičkim poremećajima, odveden je na Odjel psihijatrije KBC-a Split.

Policajac je to kobne večeri bio na završetku smjene i vraćao se kući. Vjerojatno je bio upoznat s informacijom da njegovi kolege tragaju za 18-godišnjakom za kojeg se sumnjalo da ima namjeru ozbiljno nauditi svojim roditeljima. Postojala je, naime, informacija da je mladić te večeri uzeo poveći nož, navodno duljine oštrice 20-ak centimetara, iz stana jednog od članova svoje obitelji te je najavio da ih ide 'sve pobiti', vjerojatno misleći na svoje ukućane.

Policajac je u ulici Put Mostina prepoznao mladića te ga pokušao zaustaviti. No 18-godišnjak je očito odmah izvadio nož i nasrnuo na njega te ga je izbo najmanje osam puta po svim dijelovima tijela.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OPASAN TREND

OPASAN TREND

'Slučaj časna sestra': Kako će djeca prepoznati lažnu vijest kad ni roditelji ne znaju razlikovati medije i mreže?
nije se dogodilo

nije se dogodilo

Plenković: Palestina nije priznala Hrvatsku ni prije 33 godine ni kasnije
ozbiljan incident

ozbiljan incident

Dronovi krenuli na avion u kojem je bio Volodimir Zelenski: Slučajnost ga je spasila

najpopularnije

Još vijesti