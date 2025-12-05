Splitski policajac se i dalje bori za život, nalazi se u induciranoj komi

Iz KBC-a Split su jutros potvrdili za HRT da je stanje policajca nepromijenjeno. Podsjetimo, policajac je navodno više puta izboden, a zbog teškog stanja, stavljen je u induciranu komu. To je napominje HRT, standardna procedura liječenja na intenzivnoj njezi. Sljedećih nekoliko dana će biti pokazatelj kakvo će mu biti zdravstveno stanje.

Istovremeno, policija nastavlja kriminalističko istraživanje. Podsjetimo, policajca je napao 18-godišnjak koji je uhićen, i, navodno s teškim psihičkim poremećajima, odveden je na Odjel psihijatrije KBC-a Split.



Policajac je to kobne večeri bio na završetku smjene i vraćao se kući. Vjerojatno je bio upoznat s informacijom da njegovi kolege tragaju za 18-godišnjakom za kojeg se sumnjalo da ima namjeru ozbiljno nauditi svojim roditeljima. Postojala je, naime, informacija da je mladić te večeri uzeo poveći nož, navodno duljine oštrice 20-ak centimetara, iz stana jednog od članova svoje obitelji te je najavio da ih ide 'sve pobiti', vjerojatno misleći na svoje ukućane.

Policajac je u ulici Put Mostina prepoznao mladića te ga pokušao zaustaviti. No 18-godišnjak je očito odmah izvadio nož i nasrnuo na njega te ga je izbo najmanje osam puta po svim dijelovima tijela.