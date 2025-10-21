Hrvatsko društvo pisaca i PEN centar osudili grafit na zgradi Jurice Pavičića

Hrvatsko društvo pisaca (HDP) osudilo je prijeteći grafit ispisan na zgradi u Splitu u kojoj živi književnik i novinar Jurica Pavičić te pozvalo institucije na brzu i odlučnu reakciju, uključujući policijsku istragu i hitno uklanjanje grafita.
HDP se u utorak priopćenjem pridružio reagiranju Hrvatskog novinarskog društva (HND) i njihovu zahtjevu upućenom Ministarstvu kulture i medija za oštro i odlučno djelovanje u slučajevima prijetnji novinarima i novinarkama.
Društvo pritom traži od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da naloži Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj da odmah pokrene istragu o počiniteljima "govora mržnje i prijetnje", a od gradske uprave Splita da komunalne službe bez odgode uklone grafit.
Ovaj im zahtjev gradska uprava sasvim sigurno neće ispuniti, jer kako je tportal jučer izvijestio, prema novim odredbama Zakona o upravljanju i održavanju zgrada uklanjanje takvih grafita dužna je naručiti i platiti sama zgrada, odnosno njeni stanari, iz sredstava pričuve.
"Nedopustivo je da na javnoj površini stoji ispisani teži oblik govora mržnje", poručili su iz HDP-a. Dodali su kako se, u ime svih dionika kulture i građana Hrvatske, nadaju da institucije države imaju "snage i volje suprotstaviti se sve prisutnijem vandalizmu".
PEN centar: Zgroženi smo
Hrvatski PEN centar zgrožen je nedozvoljivom porukom na fasadi zgrade u kojoj stanuje novinar i književnik Jurica Pavičić.
Učestalost takve razine komunikacije donedavno je bila nezamisliva u hrvatskom javnom prostoru. Pozivamo institucije Vlade Republike Hrvatske da jasno osude takvo ponašanje te Juricu Pavičića zaštite od sličnih napada i njihove moguće eskalacije.
Posljedice nasilja koje je u svojoj prvoj fazi verbalno ne možemo ni zamišljati', stoji u priopćenju koje za Hrvatski PEN centar potpisuje predsjednica Iva Grgić Maroević.
U nedjelju ujutro na zgradi u splitskim Gripama, gdje živi Jurica Pavičić, ispisan je grafit s prijetećom i uvredljivom porukom. Pavičić je za Hinu kazao da mu je "blesavo" što ga se proglašava komunistom, jer nikada nije bio u partiji te prijeteću poruku opisao kao "homoerotsku fantaziju mladih desničara".
Riječ je o drugom slučaju u posljednja dva mjeseca u kojem se grafitima prijeti piscima, krajem kolovoza slična je poruka bila ispisana na pročelju zgrade u Zagrebu u kojoj živi književnik Miljenko Jergović.