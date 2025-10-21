Hrvatsko društvo pisaca i PEN centar osudili grafit na zgradi Jurice Pavičića

HDP se u utorak priopćenjem pridružio reagiranju Hrvatskog novinarskog društva (HND) i njihovu zahtjevu upućenom Ministarstvu kulture i medija za oštro i odlučno djelovanje u slučajevima prijetnji novinarima i novinarkama.

Društvo pritom traži od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da naloži Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj da odmah pokrene istragu o počiniteljima "govora mržnje i prijetnje", a od gradske uprave Splita da komunalne službe bez odgode uklone grafit.

Ovaj im zahtjev gradska uprava sasvim sigurno neće ispuniti, jer kako je tportal jučer izvijestio, prema novim odredbama Zakona o upravljanju i održavanju zgrada uklanjanje takvih grafita dužna je naručiti i platiti sama zgrada, odnosno njeni stanari, iz sredstava pričuve.

"Nedopustivo je da na javnoj površini stoji ispisani teži oblik govora mržnje", poručili su iz HDP-a. Dodali su kako se, u ime svih dionika kulture i građana Hrvatske, nadaju da institucije države imaju "snage i volje suprotstaviti se sve prisutnijem vandalizmu".