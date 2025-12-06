Policija objavila koliko je ljudi privela prije i tijekom utakmice Dinamo - Hajduk

Zagrebačka policija privela je ukupno 42 osobe prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo - Hajduk
Na utakmici je, prema policijskim podacima, prisustvovalo oko 17.000 ljudi, a u tijeku je razilaženje gostujućih navijača, kažu iz PU zagrebačke.
Iz policije su prethodno najavili da ulaz na stadion neće biti dopušten posjetiteljima pod utjecajem alkohola, osobama koje nemaju personaliziranu ulaznicu kao i osobama koje pokušaju unositi zabranjene predmete te onima za koje strahuju da bi mogli ugroziti sigurnost drugih na utakmici.
Prije početka utakmice objavili su da je zbog posjedovanja zabranjenih predmeta privedeno 26 osoba, iako nisu precizirali koji su to zabranjeni predmeti.
Podsjetimo, policija je jutros u zagrebačkoj Dubravi morala intervenirati i zaustaviti okršaj između nekoliko pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide.
'Na području Dubrave postupano je prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta', objavila je policija te poručila da su postupanja i dalje u tijeku.
Policija je također podsjetila da je do 20 sati na snazi posebna regulacija prometa oko maksimirskog stadiona.