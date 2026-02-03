Ubijen sin Muamera Gadafija

Obrazovanje je stekao na London School of Economics, te je tečno govorio engleski, što ga je neko vrijeme činilo prihvatljivim i zapadno orijentiranim licem Libije. Međutim, kad je 2011. izbio ustanak protiv vladavine njegova oca Muamera Gadafija , Saif al-Islam se odlučio staviti na stranu obitelji i klana, aktivno sudjelujući u brutalnom gušenju pobunjenika , koje je nazvao 'štakorima'.

Unatoč tome što nije imao službenu funkciju, Saif al-Islam bio je smatran jednom od najmoćnijih osoba u Libiji nakon njegova oca, koji je vladao više od četiri desetljeća. Tijekom godina oblikovao je državnu politiku, vodio osjetljive diplomatske misije i sudjelovao u pregovorima o napuštanju oružja za masovno uništenje te naknadama obiteljima žrtava bombaškog napada na Pan Am let 103 iznad Lockerbieja 1988., piše Reuters .

Nakon pada Tripolija u ruke pobunjenika, pokušao je pobjeći u Niger maskiran kao beduinski pastir, ali je uhvaćen i prebačen u udaljeni grad Zintan, gdje je proveo šest godina u zatočeništvu. Tijekom boravka u zatvoru, iako je bio izoliran od svijeta, imao je pristup televiziji i knjigama, a u 2015. ga je sud u Tripoliju osudio na smrtnu kaznu zbog ratnih zločina. Osim toga, Interpol i Međunarodni kazneni sud u Haagu izdali su protiv njega tjeralicu zbog optužbi za ubojstva i progon.

Nakon što ga je milicija 2017. oslobodila pod amnestijom, Saif al-Islam se povukao u 'podzemlje' kako bi izbjegao atentat. Godine 2021. pojavio se u gradu Sabha kako bi se kandidirao za predsjedničke izbore, iskoristivši nostalgiju za relativnom stabilnošću prije ustanka podržanog od strane NATO-a koji je svrgnuo njegova oca. Njegova kandidatura izazvala je kontroverze i protivljenje mnogih koji su pretrpjeli posljedice Gadafijeve vladavine.

Kandidatura je na kraju odbačena zbog njegove presude iz 2015., a pokušaj žalbe bio je onemogućen od strane naoružanih skupina, što je dodatno zakompliciralo izborni proces i vratilo Libiju u politički zastoj. U intervjuu za The New York Times Magazine 2021., Saif al-Islam je opisao svoju strategiju povratka: 'Deset godina sam bio odsutan. Morate se vraćati polako, polako. Kao striptease. Morate im malo igrati s umom.'