Ubijen sin Muamera Gadafija

Saif al-Islam Gadafi (53), sin bivšeg libijskog lidera Muamera Gadafija, ubijen je u Libiji, potvrdili su izvori bliski obitelji, njegov odvjetnik Khaled el-Zaydi i libijski mediji, prenosi Reuters
Navodno je ubijen vatrenim oružjem u zapadnom libijskom gradu Zintanu, gdje je boravio posljednjih deset godina, prenosi Al Jazeera.
Unatoč tome što nije imao službenu funkciju, Saif al-Islam bio je smatran jednom od najmoćnijih osoba u Libiji nakon njegova oca, koji je vladao više od četiri desetljeća. Tijekom godina oblikovao je državnu politiku, vodio osjetljive diplomatske misije i sudjelovao u pregovorima o napuštanju oružja za masovno uništenje te naknadama obiteljima žrtava bombaškog napada na Pan Am let 103 iznad Lockerbieja 1988., piše Reuters.
Obrazovanje je stekao na London School of Economics, te je tečno govorio engleski, što ga je neko vrijeme činilo prihvatljivim i zapadno orijentiranim licem Libije. Međutim, kad je 2011. izbio ustanak protiv vladavine njegova oca Muamera Gadafija, Saif al-Islam se odlučio staviti na stranu obitelji i klana, aktivno sudjelujući u brutalnom gušenju pobunjenika, koje je nazvao 'štakorima'.
Nakon pada Tripolija u ruke pobunjenika, pokušao je pobjeći u Niger maskiran kao beduinski pastir, ali je uhvaćen i prebačen u udaljeni grad Zintan, gdje je proveo šest godina u zatočeništvu. Tijekom boravka u zatvoru, iako je bio izoliran od svijeta, imao je pristup televiziji i knjigama, a u 2015. ga je sud u Tripoliju osudio na smrtnu kaznu zbog ratnih zločina. Osim toga, Interpol i Međunarodni kazneni sud u Haagu izdali su protiv njega tjeralicu zbog optužbi za ubojstva i progon.
Nakon što ga je milicija 2017. oslobodila pod amnestijom, Saif al-Islam se povukao u 'podzemlje' kako bi izbjegao atentat. Godine 2021. pojavio se u gradu Sabha kako bi se kandidirao za predsjedničke izbore, iskoristivši nostalgiju za relativnom stabilnošću prije ustanka podržanog od strane NATO-a koji je svrgnuo njegova oca. Njegova kandidatura izazvala je kontroverze i protivljenje mnogih koji su pretrpjeli posljedice Gadafijeve vladavine.
Kandidatura je na kraju odbačena zbog njegove presude iz 2015., a pokušaj žalbe bio je onemogućen od strane naoružanih skupina, što je dodatno zakompliciralo izborni proces i vratilo Libiju u politički zastoj. U intervjuu za The New York Times Magazine 2021., Saif al-Islam je opisao svoju strategiju povratka: 'Deset godina sam bio odsutan. Morate se vraćati polako, polako. Kao striptease. Morate im malo igrati s umom.'