Nezadovoljni Livaja lupao po klupi, nakon utakmice nije otišao pozdraviti navijače

Hajduk je u 21. kolu SuperSport HNL-a pobijedio Slaven na Poljudu 2:0.

Momčad Gonzala Garcije slavila je golovima Rokasa Pukštasa u 7. i Roka Brajkovića u 22. minuti i tako je došla do prve pobjede u nastavku sezone.

Od prve minute u igri je bio Marko Livaja, kojeg je u 77. minuti zamijenio Anthony Kalik. Dok je uz aplauz Poljuda izlazio s terena, Livaja je bio vidno nezadovoljan, hladno je pružio ruku Garciji, a onda je od bijesa udario u pleksiglas na klupi.

Aplauz Poljuda Livaji Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel