Istražuje se francuski političar zbog veza s Epsteinom: Njegova kći dala ostavku

Pritisak na Langa da podnese ostavku na mjesto predsjednika Instituta arapskog svijeta u Parizu raste otkako su dokumenti koje je prošli tjedan objavilo američko ministarstvo pravosuđa pokazali da su se Epstein i Lang povremeno dopisivali između 2012. i Epsteinove smrti 2019. godine, kad je izvršio samoubojstvo u zatvoru.

Francuski mediji, uključujući Le Monde, Le Figaro i Mediapart, izvijestili su da je preliminarna istraga otvorena nakon što su dokumenti američkog ministarstva pravosuđa otkrili godine dopisivanja i financijskih veza između Langa i Epsteina, uključujući i one u inozemstvu.

Ured je potvrdio istragu, ali nije iznio dodatne pojedinosti.

Jacka Langa, koji negira bilo kakvu krivnju, pozvalo je na saslušanje ministarstvo vanjskih poslova, nadzorno tijelo Instituta arapskog svijeta, kulturne i istraživačke institucije koja promiče razumijevanje arapskog svijeta.

„Jack Lang bio je državni ministar, donijet će odluku po čistoj savjesti“, rekao je njegov odvjetnik Laurent Merlet za BFM TV, reagirajući na pozive da Lang napusti instituciju.

Langovo ime pojavljuje se više od 600 puta u Epsteinovim dosjeima, prema Reutersovoj reviziji dokumenata. U ponedjeljak je Langova kći Caroline dala ostavku na mjesto čelnice francuskog Sindikata neovisnih produkcija nakon što su se pojavile njezine veze s Epsteinom.

„Jack Lang smatra da je prikaz činjenica vrlo nepravedan, ali on je borac i iznijet će i svojem nadzornom tijelu i sudovima sva potrebna objašnjenja kako bi dokazao da nije umiješan ni u kakvo nesavjesno postupanje ili kazneno djelo koje bi mu se moglo pripisati“, rekao je njegov odvjetnik.