Trump napao gradonačelnika Minneapolisa: 'Potiču na pobunu'

Bi. S. / Hina

24.01.2026 u 22:38

Izvor: EPA / Autor: CRAIG LASSIG
Nakon fatalne pucnjave tijekom operacije američkih saveznih agenata u Minneapolisu, u kojoj je ubijen jedan prosvjednik, predsjednik Donald Trump napao je gradonačelnika i guvernera savezne države Minnesote

'Gradonačelnik i guverner potiču na pobunu svojom pompoznom, opasnom i arogantnom retorikom', napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Trump je također napisao o američkoj Službi za imigraciju i carinu (ICE): 'Neka naši patrioti rade svoj posao!'

Guverner savezne države Minnesote, u kojoj se Minneapolis nalazi, Tim Walz, pozvao je Trumpa na konferenciji za medije da povuče snage iz Minnesote. 'Uklonite ove snage iz Minnesote, one siju kaos i nasilje', rekao je.

'Minnesoti je dosta. Ovo je mučno', napisao je Walz.

Gradonačelnik Jacob Frey, demokrat poput Walza, napisao je na X-u: 'Koliko još ljudi mora umrijeti ili biti ustrijeljeno prije nego ovomu dođe kraj? Predsjedniče Trump, pozivam vas da na prvo mjesto stavite Amerikance i ovaj američki grad i da sklonite ICE'.

'Ako je cilj misije osigurati mir i sigurnost, onda je postignuto upravo suprotno', rekao je Frey.

U subotu, muškarac je umro nakon što su ga ustrijelili savezni agenti, navodi se u službenim izvješćima. Mnogi detalji incidenta još uvijek su nepoznati.

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti izjavilo je da su agenti bili u misiji privođenja stranca koji je navodno u SAD-u bio ilegalno, kad im je pristupio muškarac s pištoljem.

Prema lokalnoj policiji, ubijeni je američki državljanin koji je živio u Minneapolisu, koji je bio legalni vlasnik oružja i imao dozvolu za njegovo nošenje.

Početkom siječnja dogodio se sličan slučaj ubojstva, kada je žena ubijena u svome automobilu u istom gradu tijekom operacije agenata ICE.

