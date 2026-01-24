Trump napao gradonačelnika Minneapolisa: 'Potiču na pobunu'

Nakon fatalne pucnjave tijekom operacije američkih saveznih agenata u Minneapolisu, u kojoj je ubijen jedan prosvjednik, predsjednik Donald Trump napao je gradonačelnika i guvernera savezne države Minnesote
'Gradonačelnik i guverner potiču na pobunu svojom pompoznom, opasnom i arogantnom retorikom', napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.
Trump je također napisao o američkoj Službi za imigraciju i carinu (ICE): 'Neka naši patrioti rade svoj posao!'
Guverner savezne države Minnesote, u kojoj se Minneapolis nalazi, Tim Walz, pozvao je Trumpa na konferenciji za medije da povuče snage iz Minnesote. 'Uklonite ove snage iz Minnesote, one siju kaos i nasilje', rekao je.
'Minnesoti je dosta. Ovo je mučno', napisao je Walz.
Gradonačelnik Jacob Frey, demokrat poput Walza, napisao je na X-u: 'Koliko još ljudi mora umrijeti ili biti ustrijeljeno prije nego ovomu dođe kraj? Predsjedniče Trump, pozivam vas da na prvo mjesto stavite Amerikance i ovaj američki grad i da sklonite ICE'.
'Ako je cilj misije osigurati mir i sigurnost, onda je postignuto upravo suprotno', rekao je Frey.
U subotu, muškarac je umro nakon što su ga ustrijelili savezni agenti, navodi se u službenim izvješćima. Mnogi detalji incidenta još uvijek su nepoznati.
Američko ministarstvo domovinske sigurnosti izjavilo je da su agenti bili u misiji privođenja stranca koji je navodno u SAD-u bio ilegalno, kad im je pristupio muškarac s pištoljem.
Prema lokalnoj policiji, ubijeni je američki državljanin koji je živio u Minneapolisu, koji je bio legalni vlasnik oružja i imao dozvolu za njegovo nošenje.
Početkom siječnja dogodio se sličan slučaj ubojstva, kada je žena ubijena u svome automobilu u istom gradu tijekom operacije agenata ICE.