Trumpov 'car granice' preuzima imigracijsku operaciju u Minneapolisu

Trumpov 'car granice' Tom Homan trebao bi preuzeti u utorak opsežnu imigracijsku operaciju u Minneapolisu dok Bijela kuća pokušava ublažiti nacionalno ogorčenje zbog druge smrtonosne pucnjave u kojoj je ubijen američki državljanin ovaj mjesec
Potez imenovanja Homana na mjesto šefa granične patrole Gregoryja Bovina, za kojeg izvori tvrde da odlazi nakon što je vodio većinu racija u gradovima pod vodstvom demokrata, dio je šire reorganizacije predsjednika Donalda Trumpa usred zabrinutosti nekih savjetnika da bi smrt 37-godišnjeg Alexa Prettija, kojeg su ubili savezni agenti, mogla poremetiti njegov imigracijski program.
Trump je vikend proveo sastajući se s višim savjetnicima kako bi ponovno procijenili odgovor administracije na smrt 37-godišnjeg Alexa Prettija u subotu, prema dužnosniku Bijele kuće i izvoru upoznatom s tim pitanjem.
Rasprave su uključivale smanjenje broja saveznih agenata raspoređenih u Minnesoti, fokusiranje ICE-a na deportacije, umjesto na operacije provedbe zakona, te veću koordinaciju s državnim vlastima.
Trump je također razmatrao treba li od imigracijskih službenika zahtijevati da nose kamere na tijelu, kao što to čine mnogi policajci, prema riječima dužnosnika Bijele kuće.
Ubojstvo Prettija, medicinskog tehničara, kojeg su agenti granične patrole upucali u subotu tijekom prosvjeda, postalo je prava politička kriza za Trumpa, a čak su i neki republikanci u Kongresu pozvali na istrage. Trump je također zauzeo pomirljiviji ton u javnim izjavama.
Privatne razgovore s guvernerom Timom Walzom i gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem okarakterizirao je kao produktivne, a zadovoljstvo su iskazala i dvojica demokrata koji su ranije žestoko kritizirali Trumpa.