Trumpov 'car granice' preuzima imigracijsku operaciju u Minneapolisu

Potez imenovanja Homana na mjesto šefa granične patrole Gregoryja Bovina, za kojeg izvori tvrde da odlazi nakon što je vodio većinu racija u gradovima pod vodstvom demokrata, dio je šire reorganizacije predsjednika Donalda Trumpa usred zabrinutosti nekih savjetnika da bi smrt 37-godišnjeg Alexa Prettija , kojeg su ubili savezni agenti, mogla poremetiti njegov imigracijski program.

Trump je vikend proveo sastajući se s višim savjetnicima kako bi ponovno procijenili odgovor administracije na smrt 37-godišnjeg Alexa Prettija u subotu, prema dužnosniku Bijele kuće i izvoru upoznatom s tim pitanjem.

Rasprave su uključivale smanjenje broja saveznih agenata raspoređenih u Minnesoti, fokusiranje ICE-a na deportacije, umjesto na operacije provedbe zakona, te veću koordinaciju s državnim vlastima.

Trump je također razmatrao treba li od imigracijskih službenika zahtijevati da nose kamere na tijelu, kao što to čine mnogi policajci, prema riječima dužnosnika Bijele kuće.