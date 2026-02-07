HDZ ide na Ustavni sud kako bi srušio Tomaševića: Oglasio se Možemo!

‘Apsolutno takvu stvar ne možemo ne podržati. Ako se bilo kakav ozbiljan referendum artikulira mogu vam reći da nećemo stajati sa strane’, rekao je Mislav Herman, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini (HDZ), prenosi Dnevnik.hr.

Marija Selak Raspudić od toga se ograđuje. ‘Nisam dio takve inicijative, a upozorit ću da bilo koja inicijativa koja je neozbiljna i neorganizirana više Tomaševiću pomaže nego što mu šteti’.

Za opoziv je potrebno prikupiti potpise najmanje 20 posto birača ili osigurati dvotrećinsku većinu. Obje su opcije, priznaju i sami akteri, gotovo neizvedive. Zato se fokus seli na pravni teren.

HDZ najavljuje zahtjev za ocjenu ustavnosti

HDZ tvrdi da je gradska vlast prekršila Ustav zabranom Marka Perkovića Thompsona.

‘Zaključak gradske Skupštine nema nikakvu pravnu težinu. To vam je prazan papir kojeg možete objesit mačku o rep. To vam je dokaz da gradonačelnik Tomašević ne zna jel' bi kakio ili piškio u gradu Zagrebu. Ja mu toplo preporučujem da ozbiljne stvari prepusti ozbiljnim političarima. Naravno da ćemo tražiti ocjenu ustavnosti’, nadodao je Herman.

Selak Raspudić ističe da se toj inicijativi ne pridružuje, ali smatra da je Tomašević postupio protupravno. ‘Neću ići baš tako daleko da kažem da je pravo zadnje utočište hulja u ovom trenutku, ali moramo konstatirati da nam Ustavni sud ne može nadomjestiti vlastitu pamet i političku prosudbu u ovom trenutku. Imamo sve argumente putem kojih možemo sami odlučiti. Tomašević je protupravno postupio’.