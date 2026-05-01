DUGA TRADICIJA

U Vrgorcu se noćas 'kralo' cvijeće: Običaj živi više od 100 godina

I.H./Hina

01.05.2026 u 10:13

Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
U Vrgorcu se noćas opet “kralo” cvijeće, grad je i ove godine, povodom Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja osvanuo ukrašen cvijećem, taj običaj stariji od stoljeća, u Vrgorcu se njeguje iz generacije u generaciju

Tijekom noći s četvrtka na petak, mladići su, slijedeći dugu tradiciju, “posudili” cvijeće s obiteljskih balkona, stubišta i okućnica, te njime okitili glavnu gradsku ulicu, poznatu kao Pijaca. Riječ je o običaju starom više od stotinu godina, koji se u Vrgorcu njeguje iz generacije u generaciju.

Prema tradiciji, u jutarnjim satima djevojke i žene dolaze u grad po svoje cvijeće i bez ljutnje ga vraćaju kućama, dok mladići promatraju djevojke s cvijećem.

U novije doba kiti se i spomenik Tina Ujevića, a među ukrasima se može pronaći i neko povrće u pitaru, tj. posudi za cvijeće, kao što je ove godine bio i poneki kupus. Ovogodišnje obilježavanje Praznika rada dodatno je upotpunila i Turistička zajednica, koja je u jutarnjim satima građanima poklanjala sadnice raznog ukrasnog cvijeća.

