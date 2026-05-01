Milanović: 'Hrvatske ljude ništa toliko ne iritira kao korupcija i nepoštenje'

"Kontinuirani rast cijena, a pogotovo zadnjih mjeseci, ozbiljan je, pa i egzistencijalan problem hrvatskim ljudima. Šokantnu inflaciju kakvu godinama ne pamtimo ne može se ignorirati, niti opravdavati samo globalnim uzrocima koji su svakako pridonijeli rastu cijena, ali nisu jedini uzrok", naglasio je Milanović.

Istaknuo je da zadnji podaci o rastu cijena alarmantno zovu na sustavnu analizu i iskreni socijalni dijalog Vlade, poslodavaca i sindikata, bez međusobnog optuživanja.

"Inflaciju treba zaustaviti jer već sada ugrožava životni standard većine ljudi, a moglo bi biti i gore jer se ne vidi kraj globalne sigurnosne i energetske krize. Rješenje moramo pronaći sami priznajući si i dosadašnje greške", kazao je.

Samokritičan pristup nužan je, kaže, i stoga što su hrvatski radnici danas sve više suočeni i s drugim problemima koje, takoreći, do jučer nismo poznavali. "Dolazak stranih radnika, nepriuštivo stanovanje, nesigurnost radnih mjesta zbog naprednih tehnologija samo su dio problema za čije je rješenje neophodna i posve nova državna politika".

Hrvatske ljude ništa ne iritira toliko kao korupcija i nepoštenje

Hrvatski je čovjek, naglasio je, uvijek bio primjer vrijednog i sposobnog radnika i nije moguće da je danas drukčije, prije će biti da "nismo na vrijeme i pravilno uredili i prilagodili hrvatsko tržište rada novim okolnostima". Još nije kasno, ali ni to se neće dogoditi samo od sebe, bez aktivne uloge Vlade, poručio je.

A kada su prava i standard radnika u pitanju, predsjednik Milanović kazao je kako je uvjeren da "hrvatske ljude ništa toliko ne iritira kao korupcija i nepoštenje".

"Nositi se sa sve većim troškovima života ili neizvjesnosti zaposlenja i plaće posebno je čovjeku teško kada vidi da znanje, iskustvo i predanost nisu na cijeni, a pogotovo kada zna da se javni novac nezakonito koristi bez ozbiljnih sankcija", naglasio je.

"Tek prigodne govore o pravima radnika povodom Međunarodnog praznika rada, a prešućivanje njihovih suštinskih problema, smatram zato više uvredom hrvatskih radnika nego iskrenom čestitkom. I sve ovo govorim isključivo s ciljem da se pošten rad počne cijeniti i vrednovati jer će se tako u Hrvatskoj sutra bolje živjeti", poručio je predsjednik Milanović.