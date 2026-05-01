ZAHVALIO IM

Plenković čestitao praznik rada: 'Posebno se nastojimo skrbiti o kvalitetnijem položaju radnika'

I.H./Hina

01.05.2026 u 08:54

Andrej Plenković
Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je u petak Međunarodni praznik rada, 1. svibnja te zahvalio svim hrvatskim radnicama i radnicima, „čiji predani i požrtvovni rad pokreće gospodarski i društveni napredak koji Hrvatska ostvaruje“

„U svim našim politikama posebno se nastojimo skrbiti o kvalitetnijem položaju radnika, njihovim materijalnim pravima, poreznim rasterećenjima i rastu plaća. S ciljem poboljšanja standarda građana, jačanja konkurentnosti i očuvanja socijalne kohezije vodimo kontinuiran dijalog sa sindikatima i poslodavcima.“, ističe premijer.

Navodi i kako je od početka mandata ove Vlade prosječna neto plaća porasla s 749 na 1.527 eura, što je više nego dvostruko. „Kada se uračuna inflacija, plaće su u tom razdoblju realno porasle za 48 posto“, naglašava premijer i napominje kako je Vlada svjesna da mnogi sugrađani još uvijek nisu adekvatno plaćeni za svoj rad.

„Zato ćemo nastaviti provoditi mjere i politike kojima želimo jačati kupovnu moć građana i financijsku stabilnost hrvatskih kućanstava“, najavio je i naglasio kako je Vladi posebno važno osigurati daljnji rast broja ugovora na neodređeno vrijeme, osobito mladih, kojima je to preduvjet ekonomskog osamostaljivanja“.

Premijer Plenković u čestitki navodi i kako hrvatsko gospodarstvo snažno raste, unatoč svim vanjskim šokovima.

Na tržištu rada trenutačno bilježimo milijun i 735 tisuća osiguranika, dok je broj nezaposlenih na rekordno niskih 67 tisuća, naglasio je i dodao kako Vlada tržište rada čini konkurentnijim aktivnim mjerama zapošljavanja i poticanjem brojnih ulaganja, kao i unaprjeđenjem zakonodavnog okvira za regulaciju rada stranih radnika.

Najavio je i kako će se uskoro donijeti i novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada te dodatno urediti postojeći pristup suzbijanju neprijavljenog rada.

Premijer navodi i kako su rat na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuškog tjesnaca prouzročili nagle poremećaje globalnih energetskih i opskrbnih pravaca te kako je Vlada brzo reagirala donošenjem 10. paketa sveobuhvatnih mjera kako bi očuvala sigurnost opskrbe energentima, ublažila rast cijena goriva i zadržala priuštive cijene struje i plina.

„U svim mjerama koje poduzimamo u borbi protiv inflatornih pritisaka i posljedica krize glavni prioritet i dalje će nam biti zaštita standarda građana, osobito naših umirovljenika i najranjivijih skupina“, poručio je Plenković.

Hrvatske radnike i radnice pozvao je da s Vladom nastave raditi na gospodarskom jačanju Hrvatske, većoj produktivnosti, provedbi kršćanskog načela solidarnosti i poštivanju dostojanstva radnika kao temeljne društvene vrijednosti.

preporučujemo

ČIPIRANJE JE VAŽNO

ČIPIRANJE JE VAŽNO

Prodaja pasa u EU-u vrijedi 1,5 milijardi eura, većina ode na crno tržište: 'Vidimo zastrašujuće posljedice'
poklon paket

poklon paket

EU hladno odbila ubrzani ulazak Ukrajine, ali nudi druge pogodnosti: 'Članstvo nije moguće'
politički sukob

politički sukob

Bilijun dolara ili 25 milijardi: Koliko je Ameriku zapravo dosad koštao rat u Iranu?

najpopularnije

Još vijesti