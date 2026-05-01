MOTO BUDNICa

Oko 2000 bajkera probudilo Bjelovarčane na praznik rada, za to imaju dobar povod

I.H./Hina

01.05.2026 u 09:28

Bjelovarska moto budnica
Bjelovarska moto budnica Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
Tradicionalna bjelovarska Moto budnica okupila je u petak, na Međunarodni praznik rada, oko 2000 motorista iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva koji su u ranim jutarnjim satima prošli kroz 60 gradskih ulica.

Okupljanje je započelo u četiri sata ujutro na parkiralištu kod Dvorane europskih prvaka, a kolona je krenula u 5 sati. Prema procjenama organizatora, u budnici je sudjelovalo oko 2000 motorista.

Sudionici Moto budnice provezli su se i prigradskim naseljima, a po završetku im je pripremljena prigodna okrjepa.

Zamjenik bjelovarskog gradonačelnika Igor Brajdić istaknuo je uoči manifestacije da Bjelovar na budnicu gleda s ponosom. „Dolaze motoristi ne samo iz našeg kraja, nego i iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Posebno nas veseli činjenica da tijekom svih godina održavanja nije zabilježen nijedan ozbiljniji incident, što potvrđuje kvalitetnu organizaciju i suradnju s policijom", rekao je Brajdić.

 Manifestacija, koja seže u 1920. godinu, zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Organizira je Moto klub Bjelovar uz potporu Grada Bjelovara i policije.

Program obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Bjelovaru nastavlja se polaganjem lovorova vijenca u povodu obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak, kulturno-umjetničkim programom te tradicionalnom podjelom graha.

