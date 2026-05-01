U Maksimiru od jutra gužva, građane očekuje bogat program i grah

Proslavi Praznika rada će nazočiti gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet . Građane će u parku Maksimiru također posjetiti ministar rada Alen Ružić i državni tajnik Ivan Vidiš .

Na ulazu u park Maksimir građane će tradicionalno dočekati članice i članovi zagrebačkog SDP-a i dijeliti im crvene karanfile , ali i sadnice rajčice. Predsjednik zagrebačkog SDP-a i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić iznijet će programske smjernice za politike rada.

Svrha njihove zajedničke inicijative je, kako kažu, izaći među građane i otvoriti razgovor o stanju obrazovanja i znanosti, kao i o odnosima s Vladom. Građani će pak imati priliku informirati se o aktualnim izazovima u sustavu te izravno podijeliti svoja mišljenja i iskustva.

Građanima su se na proslavi pridružili i Školski sindikat Preporod zajedno s Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja i Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Bogat prvosvibanjski program u parku Maksimir odvijat će se na dvije pozornice cijeli dan, a građanima će se besplatno podijeliti 35.500 porcija graha s ričetom, kobasicama, špekom i vratinom, 2000 porcija graha s ričetom i junetinom, a mislilo se i na vegetarijance za koje je pripremljeno 2500 porcija graha s ričetom bez mesa. Pripremljeno je i 30.000 komada štrukli sa sirom.

Glazbeni dio programa će početi na samom ulazu u park gdje će Zagrebački orkestar ZET-a krenuti svirati i povorkom proći alejom do velike pozornice. Prvi će na velikoj pozornici nastupiti Oridano Gypsy Jazz Trio, nakon toga Šlageristi i Zagrebački orkestar ZET-a, a potom će uslijediti koncert grupe Pavel. Središnji dio programa bit će nastup Vesne Pisarović, a nastavit će se koncertom grupe Silente.

Paralelno, na maloj pozornici održavat će se kreativne radionice i plesni nastupi za djecu u organizaciji zagrebačkih centara za kulturu. Kod male pozornice posjetitelji će moći sudjelovati i u besplatnom kvizu općeg znanja.

Prvosvibanjski program u parku Maksimiru organizira Grad Zagreb u suradnji s gradskim ustanovama Priroda Grada Zagreba, Dobri dom i Centar za kulturu Maksimir.

Iz Grada su zamolili građane da se zadržavaju u južnom dijelu parka Maksimir - oko Velike pozornice i na otvorenim livadnim površinama. Zbog posljedica olujnog nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb, boravak u sjevernom dijelu parka predstavlja povećan sigurnosni rizik budući da još uvijek ima velik broj izvaljenih, prelomljenih i nagnuta stabala te oštećenih i odlomljenih grana.