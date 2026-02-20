Sjever Hrvatske u kaosu zbog snijega: Cijela županija bez struje, izletio autobus s putnicima

Ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC) Varaždinske županije Tomislav Osonjački za Hinu je rekao da na području županije ima dosta problema na cestama, ne samo zbog snijega, već i zbog drveća srušenog na ceste.

„Do sada je palo od 5 do 20 centimetara snijega, sve su ekipe na terenu i snijeg se čisti, ali molimo građane za strpljenje jer snijeg i dalje pada. I vrijedi upozoriti vozače da svakako koriste zimsku opremu”, poručio je Osonjački.

Po riječima glasnogovornice PU varaždinske Marine Kolarić, na varaždinskom području tijekom dana dogodile su se tri prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, a na autocesti A4 Goričan – Zagreb ima dionica na kojima je prekinut promet.

„Naše su kolege uključene, intenzivno postupaju na naplatnim kućicama i isključuju iz prometa teretna vozila i sva vozila koja nemaju zimsku opremu”, kazala je Kolarić.