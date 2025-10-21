U Saboru podijeljeni oko Zakona o provjeri stranih ulaganja

Zakonom se predviđa osnivanje Povjerenstva za provjeru stranih ulaganja koja dolaze iz trećih zemalja, čija će uloga biti utvrditi obveznike, one pravne osobe na koje strano ulaganje utječe ili može utjecati na nacionalnu sigurnost, a odnosi se na ulaganja povezana s kritičnim infrastrukturama, opskrbom kritičnim resursima, pristupom osjetljivim informacijama, komunikacijskom i izbornom infrastrukturom, kao i područje medija.

Donošenjem tog zakona ispunit će se jedan od kriterija za pristup Hrvatske OECD-u te će se u hrvatsko zakonodavstvo transponirati EU uredba.

"Prijedlogom Zakona osigurava se preduvjet za uspostavu učinkovitog i transparentnog sustava provjere onih stranih ulaganja koja mogu utjecati na nacionalnu sigurnost ili javni poredak u RH, a posljedično i u EU", istaknula je državna tajnica Ministarstva financija Tereza Rogić Lugarić.

Također se predlaže provjera stranog ulaganja i na sve vrste koncesija.

"Zadaća Povjerenstva bit će prije svakog stranog ulaganja kojim se stječe kontrola nad najmanje 10 posto dionica, udjela ili glasačkih prava nad obveznikom, prethodno provesti postupak provjere, odnosno onemogućiti strano ulaganje ako se utvrdi njegov negativan utjecaj na nacionalnu sigurnost i javni poredak, bilo da iza stranog ulaganja stoji treća država ili osobe povezane s nezakonitim aktivnostima", naglasila je.

Rješenje o stranom ulaganju nakon mišljenja Povjerenstva donosi Ministarstvo financija, a propisuje se i mogućnost pokretanja postupka provjere po službenoj dužnosti, neovisno o tome je li provedeno prije ili nakon stupanja na snagu tog zakona.

Na pitanje HDZ-ova Petra Šimića hoće li stupanjem zakona na snagu netko iz treće zemlje moći kupiti PIK Vrbovec i postati vlasnikom, državna tajnica pojasnila je kako ulaganje u pravnu osobu koja djeluje u području opskrbom hranom mora proći postupak provjere.

"Ako bi se uspostavilo da je strano ulaganje prijetnja nacionalnoj sigurnosti ili javnom poretku, onda bi ono bilo onemogućeno", rekla je.

"Da li Zakon predviđa zaštitu interesa hrvatskih građana od nekih budućih hipotetskih situacija u kojima bi neki visoko pozicionirani HDZ-ovac putem koruptivnih radnji prodao nekim strancima kontrolni paket ili upravljačka prava nad nekom tvornicom gnojiva ili naftnom kompanijom", upitala je Kristina Ikić Baniček (SDP).

Državna tajnica odgovorila je kako "mi imamo i sada mehanizme koji bi se mogli primijeniti na točno takvu situaciju".

"Cilj provjere stranog ulaganja je, ponajprije, okončati to strano ulaganje za koje se uspostavi da je bilo provedeno suprotno zakonu, tako da će cilj biti naložiti prodaju dionica, udjela glasačkih prava za strano ulaganje, a, naravno, onda se na to može postaviti i pitanje nadoknade štete", odgovorila je Ivici Kukavici (DP) kojeg je zanimalo postoje li mehanizmi naplate štete ukoliko su utvrđene neke nepravilnosti.

Most i Centar: Ovime se koči razvoj gospodarstva

Zastupnici Mosta i Centra smatraju da će strani ulagači odabrati neku drugu zemlju za ulaganje, što će na kraju rezultirati daljnjom stagnacijom proizvodnje.

"Umjesto jačanja pravosuđa, Vlada piše nove zakone o provjeri. Umjesto da stvore sustav i poduzetničku klimu koja privlači, stvaraju sustav koji odbija", kazao je Ante Kujundžić (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića).

Kritizirao je Vladu i jer radi sve što traži EU. "Suradnja s EU je važna, ali kada ona postane pokornost, tada prestaje suverenitet", dodao je.

Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) poručuje kako se u teoriji radi o zaštiti države, ali da u praksi to znači prepreku razvoju.

"Strani kapital nije prijetnja, već su prijetnja domaće mreže moći koje svako ulaganje pretvaraju u priliku za proviziju. Država mora štititi javni interes, ali ne smije biti prepreka tržištu. Naš zadatak nije da ulagač čeka dozvolu nego da zna koja su pravila i da vrijede jednako za sve", naglasila je.

Smatra i da bi, vodeći se primjerom drugih članica OECD-a, u Povjerenstvo trebalo uključiti i neovisne stručnjake, ne samo predstavnike ministarstava i sigurnosnih službi, ali i uvesti izvještavanje Sabora te jasno definirati kriterije i pragove procjene ulaganja.

HDZ i SDP podržavaju provjeru ulaganja

Iz HDZ-a poručuju kako cilj nije ograničiti investicije već suprotno - otvara se mogućnost još većim stranim ulaganjima, jači tehnološki napredak i dodatni industrijski iskorak.

"Ovime se omogućuje provjera ulaganja prvenstveno u sektore energetike, prometa, zdravstva, digitalne i komunikacijske infrastrukture, medija, obrane i biotehnologije te opskrbe hranom, vodom, strateškim sirovinama te se predviđaju situacije u kojima Hrvatska može zaustaviti preuzimanje poduzeća od ulagača iz EU i OECD-a ako bi takvo preuzimanje zbog utjecaja treće zemlje ugrozilo nacionalnu sigurnost", ustvrdio je Šimić (HDZ).

Boris Lalovac (SDP) upozorava na vrijeme u kojem živimo, a u kojem je, naglasio je, kapital postao geopolitičko oružje, stoga pozdravlja propitivanje odakle kapital dolazi i za što će se koristiti.

"Da smo prije 10-15 godina govorili o ovakvim zakonima, moram priznati da bih i ja također imao stav zašto ograničavati slobodu ulaganja kapitala, no ono što se događa trenutno, mislim da je ovo legitimna zaštita jer ulaganja više nisu radi biznisa nego, nažalost, da bi uništili konkurenciju", kazao je.