Pavliček: Penava je očito prespavao 1. lipanj

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kazao je u subotu kako su, kroz amandman na Državni proračun za 2026. koji je Vlada prihvatila, osigurana sredstava za izgradnju Ekonomske škole u Vukovaru, unatoč tome što je aktualna vlast "digla ruke" od tog projekta.

Pavliček je na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak još jednom je istaknuo da Grad Vukovar odustaje od izgradnje nove zgrade Ekonomske škole te da se radi o megalomanskom projektu bivšeg gradonačelnika Penave.

O eventualnom nastavku izgradnje škole, kazao je Pavliček neće odlučivati pojedinac nego građani Vukovara i Grad Vukovar.

"Činjenica je kako je propali projekt Ekonomske škole, na kojem radi svog ega insistira Ivan Penava, ostavio Gradu velike troškove. Tako smo dosad platili 450.000 eura penala, a još 600.000 eura moramo platiti do ožujka 2026. Troškovi odvjetnika iznose gotovo 500.000 eura dok je 230.000 eura otišlo na ranije plaćene kazne. Kad tome dodamo još 1,6 milijuna eura nacionalnih sredstava utrošenih iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara dolazimo do iznosa većeg od tri milijuna eura s tim da projekt nikad nije realiziran”, rekao je Pavliček.