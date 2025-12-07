Na Trgu bana Jelačića molitelj gazio ruže iz performansa za žrtve femicida

Poput požara po društvenim mrežama proširila se snimka s jučerašnjeg događaja na Trgu bana Jelačića, na kojemu je performerica Arijana Lekić Fridrih, kao i svake prve subote u mjesecu, organizirala 'Tihu misu', protuprosvjed molitvi muškaraca koji mole za žensku plodnost
Na snimci se može vidjeti muškarac koji gazi 38 ruža, koje je Lekić Fridrih u sklopu performansa Tiha misa ostavila za ubijene žene u Hrvatskoj.
24 sata identificirao je muškarca - prema njihovom navodu riječ je o Toniju Kumerleu, članu zagrebačke rock grupe Izlet, koji sudjeluje u molitvama na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.
Na društvenim mrežama objavljene su njegove fotografije na kojima drži plakat i nalazi se među moliteljima.
Na snimci se može vidjeti kako starija gospođa upozorava muškarca koji gazi po ružama, te mu objašnjava da su to ruže za ubijene žene. On se nakon toga vraća i ponovno gazi po ružama te odlazi među molitelje.
Fridrih Lekić je jučer, nakon performansa, na mrežama primijetila kako je još jedna žena ubijena dok je ona postavljala ruže.
Podsjetimo, na Trgu bana Jelačića muškarci okupljeni u inicijativi Muževni budite već mjesecima mole za duhovnu čistoću žena, čemu se redovito suprotstavljaju protuprosvjednici na čelu s Arijanom Lekić Fridrih.