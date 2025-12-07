Na Trgu bana Jelačića molitelj gazio ruže iz performansa za žrtve femicida

Na snimci se može vidjeti muškarac koji gazi 38 ruža, koje je Lekić Fridrih u sklopu performansa Tiha misa ostavila za ubijene žene u Hrvatskoj.

24 sata identificirao je muškarca - prema njihovom navodu riječ je o Toniju Kumerleu, članu zagrebačke rock grupe Izlet, koji sudjeluje u molitvama na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Na društvenim mrežama objavljene su njegove fotografije na kojima drži plakat i nalazi se među moliteljima.

Na snimci se može vidjeti kako starija gospođa upozorava muškarca koji gazi po ružama, te mu objašnjava da su to ruže za ubijene žene. On se nakon toga vraća i ponovno gazi po ružama te odlazi među molitelje.