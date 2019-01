Theresa May razmatra novo, spasonosno rješenje za Brexit s kojim se slaže i EU. Otkrivamo o čemu je riječ

Britanska premijerka Theresa May, nakon odbacivanja dogovorenog plana za Brexit s EU-om, u ponedjeljak ima rok predstaviti plan B parlamentu. May će pred zastupnike izići u 16.30 po srednjeeuropskom vremenu. Pretpostavlja se da će novi prijedlog biti tek blaga modifikacija postojećeg, a tijekom vikenda su se pojavile i neke nove-stare ideje. Tako bi Londonu bilo najdraže da se samostalno dogovori s Irskom o granici, dok bi ostatku EU-a bilo najlakše dogovoriti sporazum kad bi Ujedinjeno Kraljevstvo ostalo u carinskoj uniji

May je cilj pridobiti na svoju stranu sjevernoirske unioniste iz DUP-a, ali za takvo nešto potrebna je izmjena zaštitnih mehanizama (backstop) za Irsku. Problem granice s Irskom jedan je od najvećih problema nastalih nakon što je pokrenut postupak, odnosno izglasan izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, koji nije riješen u posljednje dvije godine do danas, pa je teško vjerojatno da je May smislila spasonosnu formulu preko vikenda.

Dopisnica BBC-ja iz Bruxellesa Katya Adler smatra da je postignuti sporazum o Brexitu u parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva odbijen s manjom razlikom da bi pritisak na EU da promijeni svoj čvrst stav prema zaštitnim mehanizmima (backstop) prema Irskoj bio veći, ali ovako je jasno da je problem širi nego tek puko pitanje zaštitnih mehanizama na granici s Irskom. Zbog toga, navodi ona, u Bruxellesu vlada mišljenje da se zastupnici u Londonu trebaju dogovoriti oko zajedničke vizije o Brexitu prije nego EU27 učini bilo kakav novi potez.