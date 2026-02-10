U ovom dijelu Hrvatske stanovanje će biti zaista priuštivo: Cijena? Prava sitnica

Rekao je kako su nove zgrade primjer priuštivog stanovanja te je najavio da će u četvrtak u Zagrebu predstaviti Zakon o priuštivom stanovanju. Najniža cijena stanovanja, na potresom stradalom području, prema prijedlogu zakona iznosit će 0,36 eura po četvornom metru , a cijena u drugim dijelovima Hrvatske ovisit će o indeksu razvijenosti područja te o primanjima najmoprimaca.

„Cilj obnove nije bila samo obnova stambenog fonda , nego i revitalizacija Sisačko-moslavačke županije. Kao Vlada RH, brojnim mjerama nastojimo potaknuti gospodarski razvoj, pa već sada bilježimo povećanje broja zaposlenih i rast broja novorođene djece na području ove županije“, rekao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Na radnom sastanku s gradonačelnikom Siska, Bačić je istaknuo kako je na području grada obnovljeno 2000 lokacija te 50 obiteljskih kuća, a obnovljene su i sve zgrade javne namjene.

„Danas smo razgovarali o obnovi užeg centra grada te ćemo uskoro potpisati sporazum s Gradom Siskom o konstrukcijskoj obnovi višestambenih zgrada u središtu grada“, najavio je ministar. Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić zahvalio je Vladi na pomoći u obnovi.

„Energetska obnova zatvorenog gradskog bazena ne bi bila moguća bez 2,5 milijuna eura bespovratne pomoći Ministarstva, a ukupna vrijednost projekta iznosi 11 milijuna eura, a razliku ćemo financirati kreditom na 15 godina. Očekujemo da će bazen biti otvoren u ožujku, a tijekom ljeta pristupit ćemo unutarnjem uređenju.“, rekao je gradonačelnik.

Dodao je i kako će, uz obnovu centra grada, započeti i obnova 17 društvenih domova u naseljima na području Grada Siska.

Tijekom posjeta Katici Ljubojević, koja se nedavno uselila u svoju novoizgrađenu obiteljsku kuću, ministar Bačić rekao je kako je do sada na području Siska obnovljeno 50 obiteljskih kuća te obećao da će do kraja iduće godine biti završena obnova svih obiteljskih kuća.

Na pitanje novinara, ministar Bačić podržao je izbor Alena Ružića za novog ministra rada te je zahvalio dosadašnjem ministru Marinu Piletiću i čestitao mu na uspješnom radu u, kako je rekao, vrlo zahtjevnom ministarstvu.