Studija otkrila koliko milenijalci moraju štedjeti da prikupe kapital za vlastiti stan

San o vlastitom domu postaje sve nedostižniji za mnoge mlade ljude u Njemačkoj. To pokazuje nova studija Instituta za svjetsko gospodarstvo iz Kiela (IfW). Prema toj studiji, takozvani milenijalci danas u prosjeku moraju štedjeti gotovo 14 godina kako bi prikupili potreban kapital za kupnju nekretnine, javlja tageschau.

Potrebno više od tri godišnje plaće

To znači da put do vlasništva nad nekretninom danas traje dvostruko dulje nego za generaciju baby boomera osamdesetih godina prošlog stoljeća. U to je vrijeme za kupnju stana bilo dovoljno u prosjeku 1,7 godišnjih prihoda kućanstva u obliku vlastitog kapitala. Danas je potrebno više od tri godišnje plaće.