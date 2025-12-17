Studija otkrila koliko milenijalci moraju štedjeti da prikupe kapital za vlastiti stan

Sve manji broj mladih ljudi uspijeva kupiti vlastiti dom. Prema novoj studiji, pripadnici generacije milenijalaca moraju štedjeti gotovo 14 godina kako bi prikupili dovoljno vlastitog kapitala što je dvostruko dulje nego što su morali baby boomeri u osamdesetim godinama prošlog stoljeća
San o vlastitom domu postaje sve nedostižniji za mnoge mlade ljude u Njemačkoj. To pokazuje nova studija Instituta za svjetsko gospodarstvo iz Kiela (IfW). Prema toj studiji, takozvani milenijalci danas u prosjeku moraju štedjeti gotovo 14 godina kako bi prikupili potreban kapital za kupnju nekretnine, javlja tageschau.
Potrebno više od tri godišnje plaće
To znači da put do vlasništva nad nekretninom danas traje dvostruko dulje nego za generaciju baby boomera osamdesetih godina prošlog stoljeća. U to je vrijeme za kupnju stana bilo dovoljno u prosjeku 1,7 godišnjih prihoda kućanstva u obliku vlastitog kapitala. Danas je potrebno više od tri godišnje plaće.
Kupnja kuće nekada je zahtijevala oko tri i pol godišnje plaće. Na vrhuncu nedavnog procvata tržišta nekretnina taj je iznos ponekad iznosio i sedam godišnjih plaća, a trenutačno je i dalje veći od pet godišnjih prihoda. To je prije svega posljedica snažnog rasta cijena nekretnina posljednjih godina, kao i viših poreza na promet nekretnina.
Mjesečno opterećenje zbog kamata i otplate glavnice, s druge strane, ima manju ulogu. Dok milenijalci danas oko 25 posto svojih prihoda troše na stambene kredite, kod baby boomera taj je udio već tada iznosio oko 20 posto.
Rezultat je da sve više ljudi pri kupnji nekretnine ovisi o pomoći obitelji. Darovanja i nasljedstva sve više odlučuju o tome tko si još može priuštiti vlastiti dom.