Trump Zelenskom dao 7 dana: Izgubit će teritorij i dostojanstvo ili snažnog partnera

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao Ukrajince na jedinstvo te obećao da nikada neće izdati zemlju u svečanom obraćanju naciji u petak, nakon što su Sjedinjene Američke Države predstavile Kijevu mirovni plan koji bi zadovoljio ključne ruske zahtjeve

Govoreći na ulici ispred svojeg ureda, što je mjesto koje rijetko koristi za značajnija obraćanja, Zelenski je poručio da Ukrajina želi očuvati svoju slobodu i istovremeno zadržati podršku svog najvažnijeg saveznika. "Sada je jedan od najtežih trenutaka u našoj povijesti. Sada je pritisak na Ukrajinu jedan od najtežih. Sada se Ukrajina suočava s teškim odabirom: ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak velikog partnera", kazao je. 'Agresivan vremenski rok' SAD-a "Borit ću se 24 sata, sedam dana tjedno za to da se najmanje te dvije točke ne previde u planu: dostojanstvo i sloboda Ukrajinaca", dodao je.

Washington je Kijevu predstavio plan od 28 točaka, koji od Ukrajine traži da preda teritorij, prihvati ograničenja za svoju vojsku te da se odrekne težnji za članstvom u NATO-u. Dva izvora upućena u to pitanje su za Reuters rekla da je Washington dao tjedan dana Ukrajini da prihvati sporazum. Sjedinjene Države su zaprijetile da će ukinuti obavještajnu podršku i pošiljke oružja za Ukrajinu ako ne prihvati sporazum, kazali su izvori, koji su pristali razgovarati pod uvjetom da ostanu anonimni. Američka vojna delegacija se sastala sa Zelenskijem u Kijevu u četvrtak. Američki veleposlanik i dužnosnik vojske su sastanak opisali kao uspješan i rekli da je Washington tražio "agresivan vremenski rok" za potpisivanje dokumenta. Zelenskij je u petak telefonom razgovarao s čelnicima savezničkih zemalja, Velike Britanije, Njemačke i Francuske, a kasnije je razgovarao i s američkim potpredsjednikom JD Vanceom. "Cijenimo napore Sjedinjenih Država, predsjednika (Donalda) Trumpa i njegovog tima s ciljem okončanja ovog rada. Radimo na dokumentu koji je pripremila američka strana. Ovo mora biti plan koji će osigurati stvaran i dostojanstven mir", kazao je.

Međutim, plan predviđa uvjete koje je Kijev prije odbacio kao ravne kapitulaciji, što bi moglo ugroziti stabilnost ukrajinskog društva nakon gotovo četiri godine neprestanog ratovanja. "Rusija dobiva sve što želi, a Ukrajina ne dobiva baš mnogo. Ako Zelenski ovo prihvati, očekujem ogromnu političku, društvenu i gospodarsku nestabilnost u Ukrajini", rekao je Tim Ash iz britanskog think tanka Chatham House. 'Veoma opasan trenutak' Europski vođe, koje se nije konzultiralo o planu od 28 točaka, izrazili su svoju snažnu podršku za Kijev. "Svi mi želimo da ovaj rat završi, no bitno je na koji način završava. Rusija nema nikakvo zakonsko pravo na bilo kakve ustupke od zemlje koju je napala", rekla je šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas. "Ovo je veoma opasan trenutak za sve", dodala je. Američki dužnosnici su braneći plan rekli da je sastavljen nakon konzultacija s Rustemom Umerovom, čelnikom ukrajinskog Nacionalnog vijeća za sigurnost i obranu, bliskim saveznikom Zelenskog koji je do srpnja bio ministar obrane. Umerov "se složio s većinom plana, nakon nekoliko izmjena, i predstavio ga je predsjedniku Zelenskom", kazao je viši američki dužnosnik u četvrtak.