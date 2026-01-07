Zagrepčani nezadovoljni, Pavuna: Ceste su čiste. Evo što je Matijević odgovorio

Snijeg je paralizirao kontinentalnu Hrvatsku, dok je u priobalju probleme stvarala olujna bura. Tko se brine o stanovnicima odsječenih sela u planinskom dijelu zemlje? Kako se čiste gradske prometnice? Kolike su kazne za neočišćeni snijeg s pločnika ispred kuća i zgrada? Što nas čeka u ostatku tjedna? Kada dolazi novi snijeg i dvoznamenkasti minusi?

Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a, večeras je u Otvorenom rekao kako sutra ne očekuju nove oborine u Hrvatskoj. 'Ali probudit ćemo se, veći dio kontinentalne i gorske Hrvatske, s temperaturama oko -10. To je posebno bitno zato što će se dio snijega koji je zadržan ponovno smrznuti i može otežati kretanje i pješacima i vozilima, rekao je Güttler. U petak se, dodao je, očekuju nove oborine, no ne u količinama kao na početku tjedna. 'Očekujemo još nekoliko cm novog snijega u kontinentalnoj i gorskoj Hrvatskoj', rekao je Güttler, a posebno je naglasio mogućnost kiše koja se ledi u dodiru s tlom, vegetacijom... U subotu se također očekuju oborine. U idućem tjednu ne očekuju nove veće oborine, ali temperature će se zadržavati oko nule.

Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/Pixsell

Osvrćući se na skepticizam oko globalnog zagrijavanja s ovako niskim temperaturama, Güttler je istaknuo da je 2025. druga najtoplija u Splitu, šesta najtoplija u Zagrebu, te da će biti druga ili treća najtoplija globalno. 'Međutim, to ne znači da nećemo imati hladnih valova, dana sa snijegom. Bitno je interpretirati klimatske promjene na način da kažemo - takvi događaji se rjeđe događaju', objasnio je. Pavuna: Čistiti dok snijeg pada je nadstandard koji mnoge države nemaju Osvrćući se na nezadovoljstvo dijela Zagrepčana čišćenjem snijega, Andro Pavuna, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, predsjednik Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga i predsjednik stožera Zimske službe, rekao je da je grad očišćen vrlo dobro.

'Ne da su ceste crne, nego su suhe. Ceste su suhe. To ste svi koji ste došli ovamo mogli vidjeti', rekao je. Pavuna je rekao i da ništa u Zagrebu danas nije bilo paralizirano, a na pitanje urednika i voditelja Mislava Togonala o tome što je bilo sinoć odgovorio je: 'Sinoć je padao snijeg'. 'Ako snijeg pada i vi to čistite, on opet pada i vi to čistite, i to je donekle Sizifov posao', ustvrdio je. 'Čistiti dok snijeg pada je neki nadstandard koji mi imamo, koji mnoge države doista nemaju. Mi ga imamo i to je nešto što mislim da nije loše da mi imamo', dodao je Pavuna. Što se tiče nečišćenja ispred zgrada, Pavuna je rekao da je kazna najmanje što se stanarima može dogoditi.

Teretno vozilo proklizalo u kuću na Branimirovoj ulici u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+8 Teretno vozilo proklizalo u kuću na Branimirovoj ulici u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

'Ako netko padne ispred njihovog ulaza, njihova je odgovornost za to što se netko polomio ispred. To je ono što je zapravo skupo. Ovih 100 eura od komunalnog redara zapravo je sitnica', dodao je. Matijević: Snijeg pao, grad je stao Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević rekao je da je neshvatljivo da gradske službe nisu odreagirale na vrijeme. 'Gledajući današnji, a poglavito jučerašnji dan, možemo poručiti samo jednu poruku - snijeg pao, grad je stao', rekao je. Rekao je da žile kucavice Zagreba skoro dva dana nisu bile očišćene, što je za posljedicu imalo usporen, pa čak i negdje totalno paraliziran promet. Najviše su ga, dodao je Matijević, zabrinula iskakanja tramvaja iz tračnica zbog neočišćenog snijega. Pozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića da objasni zašto je u pet godina dvostruko smanjen kapacitet Zimske službe, rekavši da je do dolaska Možemo! na vlast Zagreb raspolagao s 292 ekipe, a sada s 242, da je imao 17 baza, a sada 9, te da su zalihe soli pale s 20 na 11 tisuća tona. Pavuna je rekao da kapaciteti Zimske službe nisu smanjeni, već su pojačani. Rekao je da su među ostalim povećali broj ljudi koji su danas radili na terenu te da imaju 40 grajfera, dok su ih prije dvije godine imali desetak. 'Brojevi su jedno, a očišćeni grad drugo. Jutros smo se probudili, grad je potpuno očišćen. Govoriti o kolapsima po meni je stvarno bespredmetno', rekao je. Matijević je uzvratio da su u Vinogradskoj ulici, u kojoj živi, nogostupi zatrpani te da se ne može odvijati dvosmjerni promet.

Snijeg u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL







+26 Snijeg u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL