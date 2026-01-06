Pala odluka: Britanija i Francuska će slati trupe u Ukrajinu u slučaju primirja

'Ovo je ključni dio naše čvrste predanosti dugoročnoj podršci Ukrajini. 'Multinacionalne snage za Ukrajinu' djelovat će kao snaga uvjeravanja kako bi se ojačala sigurnosna jamstva i sposobnost Ukrajine da se vrati miru i stabilnosti podržavajući obnovu vlastitih ukrajinskih snaga. Potpisivanje izjave otvara put uspostavljanju pravnog okvira za djelovanje francuskih i britanskih snaga na ukrajinskom tlu , osiguravajući ukrajinsko nebo i more te gradeći oružane snage spremne za budućnost. U današnjim raspravama detaljnije smo obradili mehaniku raspoređivanja snaga na terenu. Uz naše planove za koordinaciju, nakon prekida vatre, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska će također uspostaviti "vojna središta" diljem Ukrajine kako bi omogućili raspoređivanje i izgradnju zaštićenih objekata za oružje i vojnu opremu za podršku obrambenim potrebama Ukrajine', poručili su iz ureda britanskog premijera.

Kako su objavili iz ureda britanskog premijera Keira Starmera , radi se o izjavi o namjeri slanja snaga u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma.

Što stoji u Pariškoj deklaraciji?

Podsjetimo, čelnici Koalicije voljnih na sastanku su dogovorili Parišku deklaraciju. U njoj europske zemlje su iskazale spremnost pružiti „pravno obvezujuća” sigurnosna jamstva Kijevu, što uključuje i međunarodne snage predvođene Europom, a „potpomognute” američkim sredstvima.

SAD je pristao predvoditi mehanizam praćenja provedbe primirja, obavještajno i logistički biti dio mirovnih snaga, kao i vojno intervenirati u slučaju novog ruskog napada, stoji u deklaraciji.

Koalicija je „uz podršku SAD-a” dogovorila i nastavak vojne pomoći i naoružanja Ukrajine kao „prve linije obrane i odvraćanja”. To će, između ostalog, uključivati pakete vojne pomoći, podršku Ukrajini u financiranju njezinih oružanih snaga te omogućavanje pristupa zalihama naoružanja u slučaju budućih oružanih sukoba.

Zelenski: Konkretni potezi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Pariška deklaracija vrlo konkretna.

'Ovo ilustrira spremnost koalicije i europskih zemalja da rade na miru. Želimo biti spremni kako bismo, kada diplomacija postigne mir, mogli rasporediti snage koalicije voljnih', kazao je.

Zelenski kaže da Ukrajina već ima dovoljno detalja i zna koje će se zemlje uključiti u sporazum, uključujući i što će svaka od njih zasebno doprinijeti.

Napredak je postignut i u razgovorima s američkom delegacijoma, dodao je. Zelenski je kazao da neka pitanja još uvijek "ostaju otvorena", uključujući revidirani mirovni plan od 20 točaka. „Ono na čemu stvarno moramo poraditi je pitanje teritorija. Imamo nekoliko ideja koje bi mogle biti korisne', kazao je.

Tko će još slati mirovne snage?

Premijer Andrej Plenković rekao je novinarima u izjavi da Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu nakon eventualnog prekida vatre, ali će pomoći diplomatskim naporima i paketima vojne pomoći.

Neke su zemlje odmah nakon sastanka rekle da isto tako neće slati vojnike, poput Italije, dok su Španjolska i EU kazale da to namjeravaju učiniti.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni je rekla da je obavijestila ukrajinske saveznike u Europi i američke izaslanike da isključuje mogućnost slanja talijanskih vojnika u sklopu sigurnosnih jamstava za Kijev u slučaju postizanja primirja s Rusijom.

"Ponovno potvrđujući talijansku podršku za sigurnost Ukrajine, u skladu sa svojim dugotrajnim stavom, premijerka Meloni je ponovila određene ključne točke položaja talijanske vlade o pitanju jamstava, a osobito isključenje (mogućnosti) raspoređivanja talijanskih kopnenih snaga", objavio je njen ured u priopćenju nakon sastanka.

Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da bi njemačke trupe mogle sudjelovati u međunarodnih snagama, ali izvan Ukrajine.

Španjolska je pak rekla da će predložiti da njena vojska pomogne učvrstiti mir u Ukrajini jednom kada se tamo postigne prekid vatre, rekao je španjolski premijer Pedro Sanchez na tiskovnoj konferenciji u utorak nakon skupa u Parizu.

"Španjolska vlada će predložiti da otvorimo vrata vojnom sudjelovanju u Ukrajini", rekao je, dodajući da će o toj mogućnosti razgovarati s glavnim političkim strankama u Španjolskoj.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je pak je u utorak rekao da je Europska unija spremna podržati mirovni sporazum u Ukrajini civilnim i vojnim misijama na terenu.

"Pomoći ćemo našim civilnim i vojnim misijama EU-a na terenu. Ukrajina mora biti u najsnažnijem mogućem položaju prije, tijekom i nakon bilo kakvog primirja", poručio je nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Parizu tijekom samita 'koalicije voljnih'.