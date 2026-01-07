Trump je napravio kaos - i to Kinu stavlja u vrlo nezgodnu poziciju

U samo nekoliko sati američki predsjednik SAD-a Donald Trump uništio je nešto što je Kina gradila desetljećima - odnos s Nicolasom Madurom. Samo nekoliko sati prije nego što je u noćnoj raciji uhićen, Maduro je hvalio svog kineskog kolegu Xi Jinpinga, nazvavši ga 'starijim bratom'

Kina je uložila ogroman novac u naftom bogatu Venezuelu, jednog od svojih najbližih južnoameričkih partnera, a državni mediji objavili su snimke sa sastanka Madura i kineskih diplomata, netom prije nego što je uhićen, kako bi pokazali suradnju između dviju zemalja. Nitko ni slutio nije da će sljedeća Madurova fotografija biti snimljena na američkom ratnom brodu, na kojoj je on s povezom preko očiju i lisicama na rukama. Kina, zajedno s mnogim drugim državama, osudila je neočekivanu akciju Washingtona protiv suverene države. Peking je optužio SAD da se ponaša kao 'svjetski sudac' i naglasio da 'suverenitet i sigurnost svih zemalja mora biti u potpunosti zaštićen prema međunarodnom pravu'. Ipak, iza strogih riječi, Kina će pažljivo kalkulirati kako bi očuvala svoje pozicije u Južnoj Americi i istovremeno upravljala složenim odnosima s Trumpom, planirajući svoje sljedeće korake u natjecanju velikih sila koje sada poprimaju neočekivani obrat, piše BBC u analizi.

Prilika ili rizik za Kinu Dok neki u Kini vide priliku za autoritarnu Komunističku partiju, postoji i rizik, nesigurnost i frustracija. Trump je razorio međunarodne norme koje je Peking desetljećima pokušavao poštivati. Kina, poznata po dugoročnim strategijama, nije ljubiteljica kaosa, a upravo se s njim sada susreće u drugom mandatu Trumpa. Peking je planirao unaprijed i izdržao povremeni trgovinski rat s SAD-om, a Xi Jinping vjeruje da je dokazao koliko je svijet ovisan o kineskoj proizvodnji i tehnologiji. No sada se suočava s novim izazovom. Trumpov potez prema venecuelskoj nafti vjerojatno je ojačao kineske sumnje o američkim namjerama – koliko bi daleko SAD išao da ograniči kineski utjecaj? 'Ovo je zapadna hemisfera. Ovo je mjesto gdje živimo – i nećemo dopustiti da postane baza za protivnike ili rivale SAD-a', rekao je američki državni tajnik Marco Rubio za NBC. Poruka je bila jasna: Peking, makni se iz našeg dvorišta. Kineska ekonomska izloženost u Venezueli Odnosi Pekinga i Caracasa do sada su bili jednostavni: Kina je trebala naftu, Venezuela novac. Od 2000. do 2023. Kina je u Venezuelu uložila više od 100 milijardi dolara u željeznice, elektrane i infrastrukturu, a zauzvrat dobivala naftu. Prošle godine oko 80 posto venecuelske nafte otišlo je u Kinu, što je ipak samo četiri posto ukupnog kineskog uvoza nafte.