Plenković u Dubrovniku: Američki mirovni plan nije pravedan

Bi. S. / Hina

21.11.2025 u 17:07

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Mirovni plan za rat u Ukrajini koji podržavaju Sjedinjene Američke Države 'nije pravedan' i 'izrazito je loš' za Kijev jer gubi teritorij, mora odustati od članstva u NATO-u i ograničiti svoju vojsku, rekao je u petak hrvatski premijer Andrej Plenković u Dubrovniku

'Mislim da je (plan) za Ukrajinu izrazito loš zato što de facto gubi teritorij tri svoje velike regije: Donjecka, Luhanska i Krima. Sve ostalo, o tome da mora odustati od ambicija za članstvo u NATO-u, limitirati svoje snage, (to je) čitav niz nepovoljnih elemenata za Ukrajinu', rekao je Plenković novinarima na marginama sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma u Dubrovniku.

Američki dužnosnik izjavio je u četvrtak da američki plan za Ukrajinu uključuje sigurnosna jamstva Washingtona i njegovih europskih saveznika jednaka jamstvima NATO-a u slučaju budućeg napada, potvrđujući ranija izvješća u tisku.

Prema tom planu, Kijev bi se morao obvezati da se nikada neće pridružiti NATO-u i ne bi koristio mirovne snage, iako plan predviđa stacioniranje europskih borbenih zrakoplova u Poljskoj radi zaštite zemlje.

Ipak, Plenković je u petak kazao da je svaki prijedlog koji dovodi do mira dobar, no naglasio da ovaj "nije pravedan" te da je potrebno vidjeti što o njemu misli Ukrajina.

'Ja ne mogu govoriti u ime ukrajinskih vlasti, ali vodeći računa o tome da je Hrvatska zemlja koja je bila žrtve velikosrpske Miloševićeve agresije, koja je imala privremeno okupirana područja koja je vratila nazad u svoj ustavnopravni poredak, ovakav plan, koji bi de facto nagradio agresiju, ... to bi bilo po meni za Ukrajinu i interese ukrajinskog naroda loše, nemam tu nikakvih dilema', istaknuo je Plenković.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je u petak da neće izdati nacionalne interese svoje zemlje.

U video izjavi pozvao je Ukrajince da ostanu ujedinjeni u onome što je opisao kao jedan od najtežih trenutaka u povijesti zemlje, dodajući da očekuje veći politički pritisak tijekom sljedećeg tjedna.

Zelenski je rekao da će predložiti 'alternative' američkom planu za okončanje sukoba s Rusijom, koji se općenito smatra vrlo povoljnim za Moskvu, obećavajući da neće 'izdati' interese Ukrajine.

Europske zemlje u četvrtak su se usprotivile planu, za koji izvori kažu da bi od Kijeva također zahtijevao da se odrekne dijela teritorija i djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici smatraju kapitulacijom.

