Zračni napad na Gazu, ubijene dvije osobe: Izrael tvrdi da je meta bio hamasovac

U izraelskom zračnom napadu u Gazi ubijena su najmanje dva Palestinca, priopćile su lokalne zdravstvene vlasti, u onome što je vojska nazvala odmazdom na militanta Hamasa koja je pokrenuta nakon što su se izraelske trupe našle pod vatrom
Liječnici nisu odmah identificirali poginule osobe. Rekli su da je nekoliko ljudi također ranjeno u zračnom napadu koji je pogodio kuću u gradu Gazi.
Nije bilo neposrednih komentara Hamasa. Izraelska vojska izjavila je da su militanti Hamasa ranije u srijedu pucali na vojnike i da je zračni napad bio usmjeren na militanta Hamasa koji je režirao napade na njihove trupe.
Vojska nije rekla je li pretrpjela ikakve žrtve. Borbe su se znatno prorijedile otkako su Izrael i Hamas u listopadu nakon dvije godine rata pristali na prekid vatre, ali nisu u potpunosti prestale.
Obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.