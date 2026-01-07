Zračni napad na Gazu, ubijene dvije osobe: Izrael tvrdi da je meta bio hamasovac

Liječnici nisu odmah identificirali poginule osobe. Rekli su da je nekoliko ljudi također ranjeno u zračnom napadu koji je pogodio kuću u gradu Gazi.

Nije bilo neposrednih komentara Hamasa. Izraelska vojska izjavila je da su militanti Hamasa ranije u srijedu pucali na vojnike i da je zračni napad bio usmjeren na militanta Hamasa koji je režirao napade na njihove trupe.

Vojska nije rekla je li pretrpjela ikakve žrtve. Borbe su se znatno prorijedile otkako su Izrael i Hamas u listopadu nakon dvije godine rata pristali na prekid vatre, ali nisu u potpunosti prestale.

Obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.