Trump: Nakon teških pregovora, utvrdio sam - vojni proračun treba povećati za 50 posto

"Nakon dugih i teških pregovora sa senatorima, zastupnicima, članovima kabineta i drugim političkim dužnosnicima, utvrdio sam da bi za dobrobit naše zemlje, posebno tijekom ovog vrlo turbulentnog i opasnog vremena, naš vojni proračun za 2027. trebao iznositi 1,5 bilijuna dolara, a ne bilijun dolara", napisao je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Za godinu 2025. američki je parlament predvidio vojna izdvajanja od 900 milijardi dolara, što je najviša cifra na svijetu.