Plenković otkrio što je usvojeno u Parizu: Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu

U Parizu je održan sastanak "koalicije voljnih", uz nazočnost predstavnika SAD-a i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Glavna tema sastanka bili su mirovni napori usmjereni na okončanje rata u Ukrajini, postizanje primirja te uspostavu širokog sustava sigurnosnih jamstava za tu zemlju.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je važnost sastanka, naglasivši spremnost europskih država da sudjeluju u koaliciji, prenosi HRT. 'Svatko na svoj način. Neke će sudjelovati sa svojim snagama, a neke druge zemlje, poput Hrvatske – neće slati svoje vojnike na ukrajinski teritorij. I dalje ćemo nastaviti davati potporu Ukrajini političkim i diplomatskim naporima ili bilateralnim paketima vojne pomoći', rekao je Plenković. Dodao je kako je važno postići pravedan, trajan i održiv mir. 'Uslijedit će i pregovori s Rusijom kako bi se pokušao iskoristiti ovaj politički trenutak', naglasio je.

Na sastanku je usvojena i Pariška deklaracija, politička izjava čelnika koji su se okupili u Parizu. 'Usvojena je Pariška deklaracija, politička izjava lidera koji su se okupili. Ima pet točaka – to je spremnost da dođe do kraja rata. Važan element je sudjelovanje SAD-a u nadzoru prekida vatre, nastavak jačanja ukrajinske vojske i treće multinacionalne snage. I naravno, cijeli sustav jamstava koji bi Ukrajini omogućio dugoročan mir', rekao je.

Što stoji u Pariškoj deklaraciji? U završnoj deklaraciji skupa europske zemlje su iskazale spremnost pružiti „pravno obvezujuća” sigurnosna jamstva Kijevu, što uključuje i međunarodne snage predvođene Europom, a „potpomognute” američkim sredstvima. SAD je pristao predvoditi mehanizam praćenja provedbe primirja, obavještajno i logistički biti dio mirovnih snaga, kao i vojno intervenirati u slučaju novog ruskog napada, stoji u deklaraciji. Koalicija je „uz podršku SAD-a” dogovorila i nastavak vojne pomoći i naoružanja Ukrajine kao „prve linije obrane i odvraćanja”. To će, između ostalog, uključivati pakete vojne pomoći, podršku Ukrajini u financiranju njezinih oružanih snaga te omogućavanje pristupa zalihama naoružanja u slučaju budućih oružanih sukoba.

Razgovaralo se i o tzv. paketu prosperiteta, koji se odnosi na obnovu i gospodarsku stabilizaciju Ukrajine. 'To je ukupna pomoć za gospodarski razvoj i obnovu Ukrajine, kao i funkcioniranje ukrajinskog proračuna', kazao je. 'Nakon odluke o zajmu od 90 milijardi eura, sada smo napravili još jedan korak u mozaiku stabilizacije stanja', dodao je.