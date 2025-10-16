Ruska pjevačica pjevala zabranjenu pjesmu, mora u zatvor

Diana Loginova, studentica glazbe koja nastupa pod imenom Naoko sa svojim bendom Stoptime, uhićena je u srijedu nakon što je njezina izvedba popularne pjesme "Zadruga Labuđe jezero" izgnanog ruskog repera Noize MC-ja postala viralna na ruskim društvenim mrežama.

Videozapis prikazuje skupinu mladih kako pjevaju zajedno s Loginovom u rijetkom iskazu javnog prkosa vlastima, s obzirom na rizik od uhićenja.

Sud u Sankt Peterburgu proglasio ju je u četvrtak krivom za organiziranje neplaniranog okupljanja koje je blokiralo javni pristup metrou, što se smatra prekršajem, a ne kaznenim djelom.