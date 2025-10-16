Ruska pjevačica pjevala zabranjenu pjesmu, mora u zatvor

Ruska 18-godišnja ulična glazbenica osuđena je u četvrtak na 13 dana zatvora nakon što je na središnjoj aveniji u Sankt Peterburgu svirala pjesmu koju je Kremlj zabranio
Diana Loginova, studentica glazbe koja nastupa pod imenom Naoko sa svojim bendom Stoptime, uhićena je u srijedu nakon što je njezina izvedba popularne pjesme "Zadruga Labuđe jezero" izgnanog ruskog repera Noize MC-ja postala viralna na ruskim društvenim mrežama.
Videozapis prikazuje skupinu mladih kako pjevaju zajedno s Loginovom u rijetkom iskazu javnog prkosa vlastima, s obzirom na rizik od uhićenja.
Sud u Sankt Peterburgu proglasio ju je u četvrtak krivom za organiziranje neplaniranog okupljanja koje je blokiralo javni pristup metrou, što se smatra prekršajem, a ne kaznenim djelom.
Gradska policija izjavila je da će Loginova, nakon što odsluži 13 dana, biti optužena i za prekršaj "diskreditiranja" ruske vojske.
Noize MC, glazbenik koji je napisao "Zadrugu Labuđe jezero" i pravog imena Ivan Aleksejev, otvoreno kritizira Kremlj, a nakon početka rata u Ukrajiji je napustio Rusiju i otišao u Litvu.
Moskva ga je dodala na popis "stranih agenata" koji obuhvaća stotine pojedinaca i subjekata optuženih za subverzivne aktivnosti uz podršku iz inozemstva.
"Želim gledati balet, neka labudovi plešu. Neka se starac trese od straha za svoje jezero", glase stihovi pjesme.
Pjesma ne spominje izrijekom predsjednika Vladimira Putina niti spominje rat u Ukrajini, no balet se odnosi na Labuđe jezero Petra Iljiča Čajkovskog koje se prikazivalo na televiziji nakon smrti sovjetskih vođa i tijekom pokušaja puča 1991. protiv predsjednika Mihaila Gorbačova, do te mjere da je postalo simbol kraja vladavine vođe.
Tekst pjesme također spominje Ozero (ruski za "jezero") sjeverno od Sankt Peterburga, gdje se nalaze dače ljudi blisko povezanih s Putinom.