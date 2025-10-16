Srpska legenda Želje i Dinama: 'Ovo je sramota! Pogledajte Hrvate, zašto tako ne može i kod nas?'

Nakon utakmice izbornik Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku, svjestan da su šanse za spas praktički nestale. Teoretski, Srbiju bi mogla spasiti samo pobjeda nad Engleskom ili senzacionalan poraz Albanije od Andore – no i to je, realno, tek puka mogućnost na papiru.

Poraz i raspad igre izazvali su lavinu reakcija u srpskoj javnosti, a među onima koji su najglasnije progovorili je i Radmilo Mihajlović, nekadašnji napadač najslavnije generacije Željezničara, zatim zagrebačkog Dinama, Bayerna i Schalkea.

‘Igramo dekadentno, sporo, dosadno, staromodno – toliko da je to loše za gledanje. Tijekom utakmice s Andorom prebacio sam kanal i gledao Portugal protiv Mađarske. Nisam više mogao gledati to mučenje. Sramota je kako igramo i koliko su drugi napredovali, a mi bismo trebali biti lideri u regiji’, rekao je Mihajlović za Danas.

Mihajlović, koji je karijeru započeo u fočanskoj Sutjesci, a s 19 godina prešao u Osimov Željezničar, bio je jedan od najtalentiranijih napadača bivše Jugoslavije. Kao najbolji strijelac lige 1987. bio je želja svih klubova 'velike četvorke'. Iako je odmalena navijao za Crvenu zvezdu i bio blizu Hajduka, na kraju ga je u Dinamo doveo Ćiro Blažević.

Nakon sjajne sezone u Zagrebu stigao je poziv Bayerna, no suradnja s tadašnjim trenerom Juppom Heynckesom bila je kratkog daha

Mihajlović je za Danas povukao i paralelu s Hrvatskom, istaknuvši da je upravo zajedništvo kao najveću razliku između Srbije i Hrvatske.

‘Kad u Hrvatskoj igra reprezentacija, svi su kao jedan – emotivni naboj je na maksimumu. Postoji rivalstvo između Dinama i Hajduka, ali kad igra nacionalni tim, to nestaje. Zašto tako ne može i kod nas? Da svi dođu sa zastavama Srbije i navijaju zajedno. U tom kontekstu mislim da nam je Nacionalni stadion itekako potreban’, zaključio je bivši napadač.