Trump: Dovoljna je jedna moja riječ i Izrael nastavlja s napadima

"Izrael će se vratiti na ulice (Gaze) čim kažem jednu riječ. Kad bi Izrael mogao ući i uništiti ih, učinio bi to", rekao je Trump za CNN u kratkom telefonskom razgovoru kada su ga pitali što će se dogoditi ako Hamas odbije razoružati se.

Unatoč krhkom primirju koje se zasad održava, napetosti između Izraela i Hamasa ponovno rastu nakon što je postalo jasno da nisu u potpunosti ispoštovani svi dijelovi Trumpovog mirovnog plana.

Izrael optužuje Hamas za kršenje dogovora o razmjeni talaca, navodeći da, suprotno preuzetim obvezama, nisu vraćena tijela svih preminulih talaca. Izraelska vojska dodatno tvrdi da jedno od dostavljenih tijela uopće ne pripada izraelskom taocu. Do sada je Hamas oslobodio svih 20 živih izraelskih talaca.