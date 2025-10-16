Norveški biskup se u gay baru ispričao LGBTQ+ zajednici zbog desetljetne diskriminacije

Predsjedavajući biskup Olav Fykse Tveit ispričao se LGBTQ+ zajednici u Londonskom pubu u Oslu, gay baru u kojem se u lipnju 2022. za vrijeme Povorke ponosa dogodila pucnjava u kojoj je poginulo dvoje ljudi.

Govoreći u ime Norveške biskupske konferencije, Tveit je rekao da je svijet bolje mjesto kada su ljudi slobodni voljeti koga žele.

"Crkva u Norveškoj nametnula je stid, izazvala veliku štetu i bol... to se nije trebalo dogoditi i zato se danas ispričavam", rekao je.