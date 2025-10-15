Trump: Indija više neće kupovati rusku naftu, a sad ćemo i Kinu na to natjerati

"Dakle, nisam bio sretan što Indija kupuje naftu, a on me danas uvjeravao da neće kupovati naftu od Rusije", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. "To je veliki korak. Sada ćemo natjerati Kinu da učini isto."

Indijsko veleposlanstvo u Washingtonu nije zasad odgovorilo na pitanja poslana e-poštom o tome je li Modi dao takvu obvezu Trumpu.

Indijsko obećanje da će prestati kupovati rusku naftu označilo bi potencijalnu prekretnicu u globalnoj energetskoj diplomaciji, dok Washington intenzivira napore da uguši prihode Moskve od nafte usred aktualnog rata u Ukrajini.