'Nastavljamo s borbom protiv terorizma, naplatit ćemo svaku štetu. Zlo se neće opet uzdići'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je na službenoj komemoraciji za žrtve napada Hamasa 7. listopada 2023. da je odlučan osigurati povrat tijela svih izraelskih talaca koji se još nalaze u Pojasu Gaze, te da će Izrael nastaviti borbu protiv terorizma 'punom snagom'

Netanyahu je govor održao svega nekoliko sati nakon što je Hamas predao tijela još dvoje talaca, ali je priopćio da ne može doći do preostalih 19. U Izraelu raste ogorčenje zbog činjenice da Hamas nije vratio sva tijela u skladu s prošlotjednim sporazumom o prekidu vatre u Gazi, iako su Sjedinjene Države umanjile značenje tog poteza, poručivši da ga ne smatraju kršenjem dogovora, piše BBC. Izrael je odgovorio na odgodu prijeteći ograničavanjem količine pomoći koja pritječe u Gazu. Izraelska vlada potvrdila je da su dvije osobe čija je tijela Hamas predao Međunarodnom odboru Crvenog križa identificirane kao Inbar Hayman i narednik Muhammad al-Atarash. Tijela su u Gazi predali maskirani pripadnici Hamasa, čime je broj vraćenih tijela mrtvih talaca od ponedjeljka porastao na devet od ukupno 28. Svi živi taoci, njih 20, oslobođeni su početkom tjedna u zamjenu za 250 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima i 1.718 zatočenika iz Gaze. Hamasovo vojno krilo priopćilo je u srijedu da nastavlja potragu za preostalim tijelima, ali da je za to potrebno 'mnogo napora i specijalizirana oprema'.

Službeni govor na Mount Herzlu U četvrtak je Netanyahu govorio na državnoj komemoraciji na nacionalnom groblju Mount Herzl u Jeruzalemu, dva dana nakon obilježavanja godišnjice napada prema židovskom kalendaru. 'Naša borba protiv terorizma nastavit će se punom snagom. Nećemo dopustiti da se zlo ponovno uzdigne. Svatko tko nam nanese štetu platit će punu cijenu', poručio je izraelski premijer. Netanyahu je ponovio da ostaje predan vraćanju svih tijela izraelskih i stranih talaca te naglasio spremnost svoje vlade da ponovno pokrene vojne operacije ako Izrael bude napadnut. Obitelji talaca i nestalih osoba pozvali su izraelsku vladu da odmah obustavi provedbu prekida vatre sve dok se ne vrate preostala tijela. S druge strane, američki dužnosnici bliski predsjedniku Donaldu Trumpu poručili su da se pripreme za sljedeću fazu sporazuma nastavljaju te da SAD ne smatra da je Hamas prekršio dogovor, jer je do sada 'djelovao u dobroj vjeri' i surađivao s posrednicima. Prema neslužbenim informacijama iz izraelskih medija, predviđena je mogućnost da sva tijela neće biti odmah pronađena, što američki savjetnici objašnjavaju razmjerima razaranja u Gazi. Dodali su i da bi mogle biti ponuđene nagrade civilima koji imaju informacije o lokacijama tijela.

Razorena Gaza Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER







+7 Razorena Gaza Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER