Trump najednom vjeruje u pobjedu Ukrajine? Zelenski: 'Putin neće stati, ide na drugu zemlju'

Vladimir Putin neće čekati završetak rata u Ukrajini, već će otvoriti novi front u drugoj europskoj zemlji, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, optuživši Rusiju za nedavne upade dronova koji, kako tvrdi, služe za testiranje NATO-ove obrane

Govoreći u Kijevu nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, Zelenski je upozorio da se Rusija sprema na širi sukob. 'Putin neće čekati kraj rata u Ukrajini. Otvorit će novi front, nitko ne zna gdje, ali on to želi', rekao je Zelenski. Smatra da Kremlj 'provjerava koliko je Europa sposobna braniti svoje nebo', nakon što su dronovi primijećeni u Danskoj, Poljskoj i Rumunjskoj, a ruski borbeni zrakoplovi ušli su u estonski zračni prostor. Tijekom vikenda dronovi su zabilježeni i iznad danske i norveške vojne baze.

Zelenski je dodao da europske vlade teško pronalaze odgovor na novu prijetnju. Početkom mjeseca Ukrajina je zabilježila 92 drona koji su u 'koordiniranom' naletu krenuli prema Poljskoj. Većina je presretnuta, no 19 ih je prešlo u poljski zračni prostor, gdje su poljske snage oborile četiri. 'Ne uspoređujem naše snage. Mi smo u ratu, a oni nisu', naglasio je. Najavio je i dolazak predstavnika nekoliko, za sada neimenovanih, država u Ukrajinu, gdje će proći praktičnu obuku u obrani od ruskih zračnih napada. 'Spremni smo podijeliti svoje iskustvo', rekao je, prenosi Guardian.

Trumpov mekši ton prema Ukrajini? Izjave Zelenskog uslijedile su nakon, kako ih je opisao, 'vrlo dobrih' razgovora s američkim predsjednikom Trumpom. Trump je nakon sastanka poručio kako vjeruje da Ukrajina, uz podršku Europe i NATO-a, može povratiti sav teritorij izgubljen od 2022. godine. Također je rusko gospodarstvo opisao kao 'u velikim problemima', a vojsku kao 'tigra od papira'. Na pitanje što stoji iza Trumpova mekšeg tona prema Ukrajini, Zelenski je odgovorio da ga je 'upoznao s realnošću na bojištu'. Ruski prodori, rekao je, često su kratkotrajni i ne predstavljaju stvarni uspjeh. 'To nije uspjeh, to je privremena prisutnost', poručio je. Dodao je da Trump sada ima više 'vjere' u Ukrajinu i da je shvatio kako Rusija prema njemu i drugima pokazuje 'nepoštovanje'. O izvješćima da je od Bijele kuće zatražio američke krstareće rakete Tomahawk sposobne za udar na Moskvu nije želio govoriti. 'To je osjetljivo pitanje', kazao je. U posljednjim mjesecima Kijev je izveo niz uspješnih napada na ruske rafinerije koristeći domaće bespilotne letjelice dugog dometa. Zelenski je upozorio da će, ako Kremlj ove zime ponovno pokuša uništiti ukrajinsku energetsku infrastrukturu, i sama ruska prijestolnica ostati u mraku.