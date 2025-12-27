'Radikalno drugačije od razgovora s Rusijom': Kakav prijedlog Zelenski nosi Trumpu na Floridu

Sporazum o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i SAD-a "gotovo je spreman", a nacrt plana od 20 točaka je 90% dovršen, rekao je Zelenski novinarima u grupi na WhatsAppu, dok teritorijalna pitanja ostaju prepreka daljnjim pregovorima.

"Kad je riječ o osjetljivim pitanjima: Razgovarat ćemo i o Donbasu i o nuklearnoj elektrani Zaporižji. Svakako ćemo razgovarati i o drugim pitanjima", rekao je Zelenskij otkrivajući dnevni red sastanka.

Moskva zahtijeva da se Ukrajina povuče iz dijelova istočnog Donjecka koje ruske trupe nisu uspjele okupirati tijekom gotovo četiri godine rata, budući da traži potpunu kontrolu nad Donbasom, koji obuhvaća regije Donjeck i Luhansk.

Kijev želi da se borbe zaustave na aktualnim linijama.

SAD je, tražeći kompromis, predložio slobodnu ekonomsku zonu ako Ukrajina napusti dijelove Donjecka, ne iznoseći detalje funkcioniranja zone.

Axios je citirao Zelenskog koji je rekao da je spreman, ne uspije li pridobiti SAD da podrži "snažan" stav Ukrajine o pitanju teritorija, staviti plan od 20 točaka na referendum, sve dok Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre kako bi se Ukrajini omogućilo da se pripremi i održi glasanje.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je da je kijevska verzija plana od 20 točaka radikalno drugačija od onoga o čemu je s SAD-om razgovarala Rusija, prema ruskom Interfaxu.

Međutim, dodao je da "misli da će nam 25. prosinca 2025. ostati u sjećanju kao prekretnica, kada smo se doista pomaknuli bliže rješenju."

Ruski list Komersant izvijestio je ranije da je Putin nekima od vodećih ruskih poslovnih ljudi rekao da bi mogao biti otvoren za zamjenu dijela teritorija koji kontroliraju ruske snage negdje drugdje u Ukrajini, ali da zauzvrat želi cijeli Donbas.

Zelenski je rekao da planira s Trumpom pokrenuti pitanje dodatnog pritiska na Rusiju.

Najavljujući sastanak, ukrajinski je predsjednik rekao da se "mnogo toga može odlučiti prije Nove godine", po pitanju okončanja ruskog rata u Ukrajini, najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.

Zelenski "nema ništa dok ja to ne odobrim", zaključio je Trump za Politico u intervjuu objavljenom u petak. "Dakle, vidjet ćemo što ima."