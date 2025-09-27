Lavrov: Ne planiramo napasti EU, ali svaka agresija na Rusiju bit će dočekana odlučnim odgovorom

Dok ruski rat u Ukrajini bjesni, zadnjih tjedana narasle su tenzije na istočnom krilu NATO-a jer je Estonija optužila Moskvu da je poslala tri ratna zrakoplova u njezin zračni prostor, a zrakoplovi NATO-a oborili su ruske dronove u poljskom zračnom prostoru.

Razotkrivanje provokacija

"Rusiju se optužuje da gotovo planira napasti Sjevernoatlantski savez i zemlje Europske unije. Predsjednik Putin opetovano je razotkrio te provokacije", rekao je Lavrov na zasjedanju Opće skupštine UN-a.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ovaj tjedan da podržava ideju obaranja ruskih zrakoplova koji povrijede NATO-ov zračni prostor.