Lavrov: Ne planiramo napasti EU, ali svaka agresija na Rusiju bit će dočekana odlučnim odgovorom

V. B.

27.09.2025 u 19:20

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u subotu NATO i EU da će "svaka agresija na njegovu zemlju naići na odlučan odgovor"

Dok ruski rat u Ukrajini bjesni, zadnjih tjedana narasle su tenzije na istočnom krilu NATO-a jer je Estonija optužila Moskvu da je poslala tri ratna zrakoplova u njezin zračni prostor, a zrakoplovi NATO-a oborili su ruske dronove u poljskom zračnom prostoru.

Razotkrivanje provokacija

"Rusiju se optužuje da gotovo planira napasti Sjevernoatlantski savez i zemlje Europske unije. Predsjednik Putin opetovano je razotkrio te provokacije", rekao je Lavrov na zasjedanju Opće skupštine UN-a.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ovaj tjedan da podržava ideju obaranja ruskih zrakoplova koji povrijede NATO-ov zračni prostor.

Ocijenio je također da je ruska vojska tigar od papira.

SAD je Vijeću sigurnosti UN-a rekao da će "braniti svaki pedalj NATO-ova teritorija."

Lavrov je rekao da je Moskva jako zabrinuta zbog izjava nekih političara u prijestolnicama EU-u i NATO-u da je Treći svjetski rat "vjerojatan scenarij".

"Te osobe potkopavaju sve napore za pronalaskom pravedne ravnoteže interesa među svim članicama međunarodne zajednice pokušavajući nametnuti svoje jednostrane pristupe svima ostalima", rekao je.

