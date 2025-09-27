Ukrajina objavila kartu rute dronova, Mađari im odgovorili: 'To je lažno'

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži X poslao je poruku, kako ih je nazvao, 'slijepim mađarskim dužnosnicima', a tiče se rute upadanja dronova. Mađari su im ubrzo uzvratili
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u subotu poslijepodne na društvenoj mreži X objavio je kartu za koju tvrdi da opisuje rutu upada drona iz Mađarske u ukrajinski prostor. Objavu posvećuje, kako ih je nazvao, 'slijepim mađarskim dužnosnicima', i to dan nakon što je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto na Facebooku napisao da predsjednik Volodimir Zelenski 'počinje gubiti razum'. Ubrzo nakon što je Sibiha objavio kartu, javio se Szijjarto tvrdeći da je karta lažna.
'Sada mu se priviđaju čudovišta' napisao je Szijjarto, reagirajući na tvrdnju Zelenskog da su izviđački dronovi ušli u ukrajinski zračni prostor i da su vjerojatno mađarski. Ukrajinski predsjednik je, prema preliminarnom vojnom izvješću, rekao da su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.
Nastavak je to tenzija između Mađarske i Ukrajine prvenstveno jer mađarski predsjednik ima bliske odnose s Rusijom. Kako smo ranije pisali, ukrajinsko-mađarski odnosi pogoršali su se posljednjih mjeseci jer Budimpešta ustraje u blokiranju pristupanja Ukrajine Europskoj uniji. Prošlog mjeseca ukrajinske snage počele su bombardirati naftovod Družba, koji opskrbljuje Budimpeštu ruskom energijom.
Kao odgovor, Mađarska je zabranila ulazak Robertu Brovdiju, ključnom ukrajinskom zapovjedniku u zemlju. Ukrajina je potom odgovorila zabranom ulaska za trojicu visokih mađarskih vojnih dužnosnika.
'Naš je odgovor zrcalan mađarskoj ranijoj neutemeljenoj zabrani ulaska našim vojnim dužnosnicima. Svaki čin nepoštovanja od strane Mađarske bit će adekvatno uzvraćen, a osobito nepoštovanje prema našoj vojsci', objavio je u petak ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u.
Na subotnjoj konferenciji za međije Zelenski je pak poručio da je da retorika civiliziranih zemalja prema Rusiji mora biti oštra kao što su i ruske prijetnje. Kazao je da u slučaju da Rusija zaprijeti zamračenjem Kijeva, Moskva može očekivati isti odgovor, piše portal Ukrainska Pravda te da 'pokazivanje slabosti nije opcija'.
Dodao je da je Trumpa informirao o 'stvarnom stanju na bojištu', dok je, kako piše isti portal, američki predsjednik izjavio da je optimističan u pogledu ukrajinskih šansi za ponovnom uspostavom kontrole nad teritorijem unutar međunarodno priznatih granica.