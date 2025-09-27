Ukrajina objavila kartu rute dronova, Mađari im odgovorili: 'To je lažno'

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži X poslao je poruku, kako ih je nazvao, 'slijepim mađarskim dužnosnicima', a tiče se rute upadanja dronova. Mađari su im ubrzo uzvratili

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u subotu poslijepodne na društvenoj mreži X objavio je kartu za koju tvrdi da opisuje rutu upada drona iz Mađarske u ukrajinski prostor. Objavu posvećuje, kako ih je nazvao, 'slijepim mađarskim dužnosnicima', i to dan nakon što je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto na Facebooku napisao da predsjednik Volodimir Zelenski 'počinje gubiti razum'. Ubrzo nakon što je Sibiha objavio kartu, javio se Szijjarto tvrdeći da je karta lažna.

'Sada mu se priviđaju čudovišta' napisao je Szijjarto, reagirajući na tvrdnju Zelenskog da su izviđački dronovi ušli u ukrajinski zračni prostor i da su vjerojatno mađarski. Ukrajinski predsjednik je, prema preliminarnom vojnom izvješću, rekao da su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.

For the blind Hungarian officials. Exact route of yesterday’s drone incursion from Hungary into Ukrainian air space. Our Armed Forces have gathered all of the necessary evidence, and we are still waiting for Hungary to explain what this object did in our airspace. pic.twitter.com/TsjdNPvC7y — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 27, 2025

Nastavak je to tenzija između Mađarske i Ukrajine prvenstveno jer mađarski predsjednik ima bliske odnose s Rusijom. Kako smo ranije pisali, ukrajinsko-mađarski odnosi pogoršali su se posljednjih mjeseci jer Budimpešta ustraje u blokiranju pristupanja Ukrajine Europskoj uniji. Prošlog mjeseca ukrajinske snage počele su bombardirati naftovod Družba, koji opskrbljuje Budimpeštu ruskom energijom. Kao odgovor, Mađarska je zabranila ulazak Robertu Brovdiju, ključnom ukrajinskom zapovjedniku u zemlju. Ukrajina je potom odgovorila zabranom ulaska za trojicu visokih mađarskih vojnih dužnosnika.

This is fake! You should not discredit yourself! https://t.co/oeJ6YmwKqQ — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 27, 2025