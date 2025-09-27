NATO povećava prisutnost u Danskoj nakon incidenata s dronovima

Neidentificirani dronovi primijećeni su tijekom noći u blizini vojnih baza u Danskoj, objavile su subotu danske oružane snage, nakon nekoliko upada dronova u zračni prostor u blizini zračnih luka i kritične infrastrukture ovaj tjedan.

NATO će kao odgovor "provoditi još jače mjere opreza s novim sredstvima višestruke namjene u regiji Baltičkog mora", navodi se u priopćenju.

Nova sredstva uključuju "platforme za prikupljanje obavještajnih podataka, nadzor i izviđanje i najmanje jednu fregatu za protuzračnu obranu".