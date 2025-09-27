baltičko more

NATO povećava prisutnost u Danskoj nakon incidenata s dronovima

V. B./Hina

27.09.2025 u 23:06

Izvor: Profimedia / Autor: Dirk Waem / Zuma Press
NATO je u subotu objavio da će pojačati svoju misiju na Baltičkom moru fregatom za protuzračnu obranu i drugim sredstvima nakon upada u Dansku

Neidentificirani dronovi primijećeni su tijekom noći u blizini vojnih baza u Danskoj, objavile su subotu danske oružane snage, nakon nekoliko upada dronova u zračni prostor u blizini zračnih luka i kritične infrastrukture ovaj tjedan.

NATO će kao odgovor "provoditi još jače mjere opreza s novim sredstvima višestruke namjene u regiji Baltičkog mora", navodi se u priopćenju.

Nova sredstva uključuju "platforme za prikupljanje obavještajnih podataka, nadzor i izviđanje i najmanje jednu fregatu za protuzračnu obranu".

Glasnogovornik NATO-a rekao je da neće objaviti pojedinosti o tome koje zemlje će sudjelovati u toj misiji.

Time će se ojačati misija "Baltički stražar" pokrenuta u siječnju nakon niza incidenata u kojima su bili oštećeni telekomunikacijski kablovi i plinovodi na dnu Baltičkog mora.

Savez je ovaj mjesec pokrenuo i misiju "Istočni stražar" kako bi ojačao obranu svojeg istočnog krila zbog upada ruskih dronova u poljski zračni prostor.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u subotu NATO i EU da će "svaka agresija protiv njegove zemlje naići na odlučan odgovor".

