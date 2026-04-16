Trump najavio pregovore s Iranom za vikend: 'Žele postići dogovor'

Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je sve bliže postizanju mirovnog sporazuma s Iranom. No, ako se to ne dogodi, zaprijetio je novim napadima

Nakon što je obznanio 10-dnevni prekid vatre između Izraela i Libanona, američki predsjednik Donald Trump obratio se medijima komentirajući najnovija zbivanja na Bliskom istoku. Istaknuo je da vrlo vjerojatno neće morati produljiti primirje s Iranom, koje istječe sljedećeg tjedna. Istaknuo je da Iran želi postići dogovor i da je "danas spreman učiniti stvari koje nije bio spreman učiniti prije dva mjeseca". Istaknuo je da bi se tijekom vikenda mogao održati novi krug pregovora s Irancima. No, u slučaju da pregovori ne uspiju, obećao je nastavak napada. "Ako ne bude dogovora, borbe se nastavljaju", rekao je.

'Iran želi postići dogovor' CNN je izvijestio da će potpredsjednik JD Vance, zajedno s Trumpovim posebnim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom nastaviti mirovne pregovore. Trumpov je uvjet da Iran ne smije imati nuklearno oružje. "Iran želi postići dogovor i mi se s njima vrlo lijepo odnosimo. Ne smiju imati nuklearno oružje... to je veliki faktor. I oni su danas spremni učiniti stvari koje nisu bili spremni učiniti prije dva mjeseca. Vrlo je izvjesno da ćemo postići dogovor s Iranom i da će to biti dobar dogovor. Bit će to dogovor bez nuklearnog oružja", rekao je Trump. Dodao je da su Iranci pristali vratiti "nuklearnu prašinu koja je duboko pod zemljom zbog napada koji smo izveli bombarderima B2", vjerojatno misleći na obogaćeni uran. Dodao je da nema ograničenja od 20 godina na obogaćivanje urana. Dodao je da razmatra putovanje u Pakistan, ako pregovori uspiju, jer želi osobno potpisati mirovni sporazum. Pohvalio je Pakistance koji su u prethodnim pregovorima bili posrednici.

Optimizam zbog Izraela i Libanona Što se, pak, tiče primirja Izraela i Libanona, izrazio je optimizam te dodao da bi se tijekom sljedećih tjedan ili dva trebao održati sastanak dviju strana. Ako dvije zemlje postignu trajno primirje, Trump je rekao da će sporazum uključivati ​​Hezbollah. "Mislim da ćemo imati sporazum između Libanona i da će se pobrinuti za Hezbollah", rekao je, dodajući da bi bio otvoren za posjet Libanonu "u pravo vrijeme". Pohvalio je američku blokadu iranskih luka, nazvavši je "nevjerojatnom" i tvrdeći da je ona učinkovito zaustavila velik dio iranske gospodarske aktivnosti. "Dakle, jako dobro se snalazimo u vezi s tim, što se tiče cijele situacije oko Irana. Blokada je nevjerojatna. Drži se vrlo čvrsto, vrlo snažno. I mislim da u tome puno napredujemo. Nijedan brod ne prolazi pored naše mornarice", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.