Izrael i Libanon dogovorili primirje: Trajat će 10 dana, zna se kad počinje

Donald Trump je nakon pregovora predstavnika Izraela i Libanona te razgovora s čelnicima dviju zemalja obznanio 10-dnevno primirje

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Libanon i Izrael dogovorili desetodnevni prekid vatre. "Libanonski predsjednik Joseph Aoun i Benjamin Netanyahu postigli su dogovor nakon razgovora s američkim predsjednikom", objavio je Trump na Truth Socialu.

Primirje će se stupiti na snagu večeras oko 23 sata po srednjoeuropskom vremenu. U održavanju primirja su uključeni i drugi visoki američki dužnosnici. "Naložio sam potpredsjedniku J.D. Vanceu i državnom tajniku Marcu Rubiju, zajedno s načelnikom Združenog stožera, Danom Caineom, da surađuju s Izraelom i Libanonom kako bi postigli trajni mir. Bila mi je čast riješiti devet ratova diljem svijeta, a ovo će biti moj 10. Pa idemo, učinimo to", napisao je Trump.

Trump je podsjetio da su se veleposlanici Izraela i SAD-a u utorak sastali u Bijeloj kući s Marcom Rubijem te načelno dogovorili uvjete za primirje i metode suzbijanja Hezbollaha. Dodao je kako će pozvati Benjamina Netanyahua i Josepha Aouna u Bijelu kuću na prve izravne razgovore između čelnika dviju zemalja od 1983. godine. "Obje strane žele mir i vjerujem da će se to dogoditi, i to brzo", dodao je Trump.

Libanonski premijer Nawaf Salam pozdravio je privremeni sporazum o prekidu vatre s Izraelom, koji, kako kaže, Libanon zahtijeva od izbijanja rata, piše BBC. Kaže da se nada da će sporazum omogućiti onima koji su raseljeni zbog sukoba da se vrate svojim domovima. Salam je također pohvalio međunarodne napore za postizanje prekida vatre. Reakcija Hezbollaha Visoki dužnosnik Hezbollaha potvrdio je da ih je iranski veleposlanik u Libanonu obavijestio da bi primirje moglo početi večeras, prenosi Sky News. Na pitanje hoće li se Hezbollah obvezati na primirje, Hassan Fadlallah rekao je da sve ovisi o izraelskoj obvezi zaustavljanja svih oblika neprijateljstava. Prekid vatre rezultat je iranskih diplomatskih napora, dodao je.

I welcome the announced 10 day ceasefire between Israel and Lebanon, mediated by President Trump.



This is a relief, as this conflict has already claimed far too many lives.



Now, we need not just a temporary pause, but a path to permanent peace.



Europe will continue to call for… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 16, 2026