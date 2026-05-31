NIŠTA OD DOGOVORA

Trump pooštrio uvjete, Iran uzvratio: Odobrit će sporazum pod jednim uvjetom

I.K./Hina

31.05.2026 u 13:15

Mohamad Bager Galibaf, predsjednik iranskog parlamenta
Mohamad Bager Galibaf, predsjednik iranskog parlamenta Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH
Bionic
Reading

Iran neće odobriti nikakav sporazum sa Sjedinjenim Državama dok mu se u potpunosti ne zajamče prava, izjavio je u nedjelju predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf, voditelj teheranskog tima u pregovorima s Washingtonom.

"Nećemo odobriti nikakav sporazum dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda u potpunosti zajamčena", rekao je Galibaf u video snimci emitiranoj na državnoj televiziji.

Dok se činilo da se dvije zemlje posljednjih dana približavaju sporazumu, New York Times je u subotu izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu.

Prema internetskoj stranici Axios, Trump želi čvršći stav Washingtona o nekoliko pitanja, uključujući sudbinu iranskoga nuklearnog materijala.

vezane vijesti

Bez vjere obećanjima neprijateljima

Iran smatra da su ukidanje američkih sankcija i odmrzavanje njegove zamrznute imovine među temeljnim pravima Teherana, koja moraju biti zajamčena u svakome sporazumu postignutom sa Sjedinjenim Državama.

"Oni koji se bore u diplomatskoj areni ne vjeruju riječima ni obećanjima neprijatelja", rekao je u nedjelju Galibaf.

Od početka rata Iran održava strogu kontrolu i tvrdi da će tako i nastaviti, nad Hormuškim tjesnacem, ključnom pomorskom rutom za globalni transport ugljikovodika, zbog čega su Sjedinjene Države nametnule pomorsku blokadu luka i obale od 13. travnja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BUDUĆNOST HRM-A

BUDUĆNOST HRM-A

Tko će biti buduća 'kraljica Jadrana'? Dvoboj europskih divova za unosan ugovor s Hrvatskom
'slijepi' rail ride

'slijepi' rail ride

Europski milijuni i top staza prema Sloveniji, a onda ravno u grmlje: 'Nisam siguran hoću li to doživjeti'
ODBACILA OPTUŽBE

ODBACILA OPTUŽBE

Hrstić: 'Nema 'tihe privatizacije' zdravstva. Medikol? Nemam problem s neovisnom revizijom ugovora, ali...'

najpopularnije

Još vijesti