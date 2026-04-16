Papa objavio znakovitu poruku: 'Oni koji se pokoravaju Bogu radije nego ljudima...'

Oni koji se pokoravaju Bogu radije nego ljudima i zemaljskim načinima razmišljanja ponovno otkrivaju svoju unutarnju slobodu, uspijevaju otkriti vrijednost dobra i ne predaju se zlu. Oni iznova pronalaze svoj put u životu i postaju graditelji mira i zajedništva, poručio je papa Lav u četvrtak u objavi na društvenim mrežama.

Ranije je papa, koji se nalazi u Kamerunu, poručio kako svijet 'uništava nekolicina tirana'. Papa se našao na meti američkog predsjednika Donalda Trumpa koji mu je poručio da ne bi trebao govoriti o ratu jer 'nema pojma što se događa'.

Papa je rekao da o ratu nema namjeru prestati pričati, no izravno se Donaldu Trumpu, koji je u međuvremenu i talijansku premijerku Giorgiju Meloni nazvao 'neprihvatljivom', nije obratio.