KAOTIČNA SITUACIJA

Igra živaca u Hormuzu: Trumpov potez očajnika steže obruč - ali Iran ima adute u rukavu

M. Čohan

16.04.2026 u 20:42

Blokada pogađa sva plovila koja napuštaju iranske luke, bez obzira na njihovo porijeklo Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Mohamed Sadeg Hejdari
Nakon propalih mirovnih pregovora u Islamabadu tijekom vikenda, sudbina krhkog primirja između SAD-a i Irana sada se, čini se, prelama na uskom morskom prolazu koji povezuje Perzijski zaljev i Arapsko more - Hormuškom tjesnacu

Sjedinjene Američke Države uvele su blokadu iranskih luka i obale istočno od tjesnaca, uz upozorenje da će svi brodovi povezani s Iranom biti izloženi 'presretanju, preusmjeravanju i zapljeni', bez obzira na zastavu. U operaciji sudjeluje više od 15 američkih ratnih brodova.

Predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će brodovi iz iranskih luka biti tretirani 'istim sustavom eliminacije kakav koristimo protiv narkodilera na moru'. Cijene nafte odmah su porasle, iako američka vojska tvrdi da blokada neće ometati prolazak humanitarnog tereta.

Unatoč tome, pojedini tankeri pokušali su proći. Kineski brod Rich Starry nakratko je prošao kroz tjesnac, ali se potom okrenuo, nakon što su američke snage naredile povratak nekim trgovačkim brodovima.

Što blokada zapravo znači?

Blokada pogađa sva plovila koja napuštaju iranske luke, bez obzira na njihovo porijeklo. Iako SAD tvrdi da neće ciljati 'nepovezane brodove', čak i oni koji su platili tranzitnu naknadu Iranu mogli bi se naći na meti.

Profesor Barry Appleton upozorava da situacija postaje kaotična. 'Imate uzak tjesnac pod prijetnjom mina, aktivna neprijateljstva i američku mornaricu koja pokušava kontrolirati svaki brod. To nije klasična blokada, već više nalikuje prometnoj kontroli usred ratne zone', objasnio je Appleton za Independent.

Hormuški tjesnac Izvor: EPA / Autor: DIVYAKANT SOLANKI

Iran se pripremio

Analitičari ističu da Iran već ima spremne načine za zaobilaženje blokade: skladištenje nafte na moru, tzv. flotu u sjeni i korištenje alternativnih luka. Prema podacima tvrtke Kpler, promet kroz tjesnac nije potpuno stao, a dio tankera s iranskom naftom trenutačno miruje u Omanskom zaljevu. Cilj blokade je ograničiti izvoz nafte i potencijalno smanjiti proizvodnju.

No Iran je već unaprijed osigurao velike zalihe. Plutajuće skladištenje nafte poraslo je na 42 milijuna barela, a ukupna količina iranske nafte na moru (uključujući skladišta i pošiljke) doseže oko 190 milijuna barela.

Analitičar Johannes Rauball ističe: 'Čak i ako izvoz padne, dostupnost iranske nafte kratkoročno se neće značajno smanjiti zbog velikih količina koje su već na moru.' Dodaje da Kina, koja uvozi oko 1,5 milijuna barela dnevno, ima osigurane zalihe za otprilike 120 dana.

'Flota u sjeni' i prikrivanje

Dodatni izazov za SAD predstavlja iranska 'flota u sjeni' jer koristi sofisticirane metode prikrivanja podrijetla. Analitičarka Noam Raydan upozorava: 'Možemo očekivati manipulacije sustavima praćenja, pri čemu će se brodovi predstavljati kao da dolaze iz drugih zemalja.'

Opasna igra živaca

Analitičar Neil Quilliam smatra da je prerano za ocjenu uspješnosti blokade: 'Prolazak kineskog tankera pokazuje da neki brodari imaju visok prag rizika. Ovo je igra visokih uloga i pitanje je tko će prvi popustiti.' Istodobno Iran razmatra korištenje alternativnih luka da bi zaobišao blokadu.

Stručnjaci upozoravaju da bi situacija mogla lako izmaknuti kontroli. Iran je već zaprijetio napadima na američke saveznike u regiji ako se, kako tvrdi, 'piratstvo' nastavi.

Tajlandski brod pogođen u Hormuškom tjesnacu Izvor: EPA / Autor: ROYAL THAI NAVY / HANDOUT

Quilliam upozorava na dva scenarija. 'U najboljem slučaju, blokada će otežati izvoz nafte i podići cijene. U najgorem, Iran bi mogao uzvratiti napadima na energetsku infrastrukturu u Zaljevu, što bi poguralo gore cijene nafte.'

Profesor Ashok Kumar zaključuje: 'Ovo je potez očaja, a ne snage. Iran je već premjestio goleme količine nafte izvan dosega pomorske blokade.'

